BNK48偶像演鬼片 揭开“辈分”黑暗面

校园迎新发生悲剧，泰国女偶像Praewa Suthampong（普拉瓦素他蓬）说：“反映泰国社会强调年龄、辈分的黑暗面。”

泰国片《猛鬼大学》（Haunted Universities）由三个故事——《最后的喝彩》《C床》与《遗弃》组成，是校园鬼故事。《最》刻画普拉瓦饰演的建筑系新生梅莎在大一迎新活动上撞鬼，结果被认为是怪胎。

关注迎新的霸凌问题

BNK48是由日本知名制作人秋元康主导，以泰国为主要活动中心的女子偶像团体，是AKB48在日本以外的姐妹团体。长得甜美的BNK48成员普拉瓦接受《联合早报》电邮访问时透露：“我第一次没和其他BNK48的成员一起表演，诠释梅莎的过程并不容易。”梅莎有阴阳眼，撞鬼时经常吓得歇斯底里，普拉瓦说自己努力去了解角色，“这种迎新仪式的霸凌问题能引起共鸣。角色面对的压力包括要熟悉新环境，交新朋友，应付学长们。影片透过梅莎反映了泰国社会强调年龄、辈分的黑暗面。”

Panisra Rikulsurakarn（帕妮丝拉·里库尔苏拉卡恩）饰演有苦难言的“苔”，梅莎对这个新同学因此感到不满。帕妮丝拉说:“迎新仪式让人感到非常的不安。电影又添加了其他元素，恐惧是无法忍受的！”

导演Pataraporn Weerasakwong（维拉沙旺）表明这个短故事想表达的是朋友之间应该接受对方的好与坏，“鬼故事通常重点是鬼。但我想尝试梅莎遇到鬼之后的反应，会如何继续走下去？迎新仪式反映了死板的辈分制度，给新生很多压力。现在的年轻人开始会抗拒这种前辈对后辈所施加的压力。《最后的喝彩》不仅讲述梅莎和鬼之间的矛盾，也讲述了梅莎与苔之间的矛盾。”

《C床》主角练逃跑体力

《C床》刻画医学院新生“陈”(Teeradon James Supanpinyo，苏帕庞皮尤饰）在学院成立70周年之夜，留在宿舍温书，遇到生前睡在C床的学长，已变厉鬼的后者回来宿舍要把书念完。

苏帕庞皮尤谈到自己如何准备：“除了要了解角色的内心感受；体格上，我需要保持健壮，因为这个角色需要力量和动作。当他从鬼爪下趴着逃跑时，很不容易，因为很累。我也得想象自己被困在鬼屋的恐惧。”

《遗弃》主角自己找答案

《遗弃》讲述大一便辍学的Golf（Krit Jirapattananuwong，克里特奇拉帕塔纳努旺饰）送笔记型电脑到理学院给姐姐，姐弟与姐姐的两个同学都一起撞鬼。首次演恐怖片的奇拉帕塔纳努旺认为角色有趣之处是他不相信鬼，“所以当他看到鬼的时候，会把它当成人。我本身跟角色颇相似的，我不会相信别人告诉我的事，会自己找出答案。Golf代表着现代人，会质疑生活中所经历的事。”

饰演姐姐的Kemisra Poladej（可米丝拉）说:“这是我的第一个电影角色，恰好是恐怖片。这部电影讽刺了一些传统的信念，还有一些动作戏。它提醒我们不要相信所有别人告诉我们的事情，要踏出自己的舒适圈，寻找新体验，这也是我们成长的唯一方法。”