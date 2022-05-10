香港“绯闻王”闪婚 新娘起底是日女星

（综合讯）32岁香港歌手吴业坤因选秀节目出道，发行唱片逐渐走红，而最受瞩目的是社交手腕高超，入行12年就传出18个绯闻女友，被封为“绯闻王”。他2020年考取日本语能力测验N2资格，并进军日本歌坛，７日深夜丢震撼弹“小弟结婚了，感觉好微妙”，他晒出夫妻合照，老婆以背影入镜，吴业坤称太太身分保密，“让她低调做我背后强大后盾的吴太”。

吴业坤曾签约TVB电视台，演出多部戏剧都是三线配角，演技常被吐嘲，但异性缘奇佳，每次拍戏都会传绯闻，包括麦明诗、孙慧雪、姚焯菲、龚嘉欣和吴若希等。他约满离开无线，近年重心放在日本，开设YouTube频道，又与邵氏兄弟签约。

“吴太”身分在吴业坤公布喜讯后一小时被香港网民火速起底，疑是27岁日本艺人滨口爱子，除了是演员，最重要的身份是转播赛马节目的主播。滨口爱子5月1日在推特宣布于上个月结婚喜讯，已令不少日本网民大呼心碎。对照她公开的婚纱照，虽然遮住新郎脸蛋，但是身材、新郎耳朵形状，加上有报道称老公是“香港歌手”，种种线索让网民联想另一半就是吴业坤。滨口爱子4月底已离开经理公司，在社媒透露婚后到海外生活，赞丈夫常令她笑，今后会互相扶持。

香港媒体报道指吴业坤2019年邂逅滨口爱子，两人当时和友人一起唱K。据悉吴业坤仍身在日本，有指他本周回香港，不知太太会否同行。吴业坤前年在屯门置业，相信两人会搬入爱巢。由于吴业坤在母亲节前夕公布婚讯，惹来奉子成婚揣测，但他已向朋友否认。