(综合讯)全球影迷苦苦等待13年,稳坐世界影史票房冠军宝座的科幻巨作《阿凡达》第二集《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water),将于今年12月登场。日前于美国CinemaCon电影博览会抢先亮相的首支前导预告,终于在昨晚(9日)连同前导海报及首批剧照在线上发布。

《阿凡达:水之道》背景设于首集超过10年后,成为纳美人并与奈蒂莉共结连理的杰克,在潘朵拉星上与他们的孩子过着与世无争的生活,未料威胁再度降临,他们将为了生存再度奋战。

导演James Cameron与自《铁达尼号》以来合作长达25年的制片Jon Landau再度携手打造本片,并加入《世界大战》编剧好手Josh Friedman联合编剧。

幕前卡司原班人马也应声回归,包括“杰克”澳大利亚男星Sam Worthington、“奈蒂莉”美国女星Zoe Saldana 和“大反派上校”Stephen Lang等。在上一集中饰演科学家的Sigourney Weaver更将以全新神秘角色现身,金奖影后Kate Winslet也加入卡司阵容吗,让影迷期待不已。

