相隔六年又遇男粉丝骚扰 郑斌辉：很无奈

六年前接获男粉丝遗书要挟见一面，近日，有男粉丝假扮“校友”约打篮球，郑斌辉昨晚（5月9日）说：我非常无奈！

在接受《新明日报》访问时，斌辉语重心长地说：“希望粉丝不要再浪费时间做这种没有意义的事。”

斌辉重申，如果这名粉丝做出太极端的行为，他将再次报警备案！

这并非斌辉首次受到骚扰，早在六年前，一名自称是郑斌辉粉丝的罗先生，曾将一封疑似要挟自杀的遗书寄到《联合早报》，目的就是想见郑斌辉一面。

据悉，那封遗书上疑似有班班血迹，遗书内容提到“我每晚都在挂念着你，我为了你寝食难安，这种感觉就如爱一个人爱到痴情似的……”。

罗先生在遗书中提到：“如果我身边能有一位谈心的朋友，在精神上支持我，照（顾）我，那该多好，没法子，要怪就怪我这一生没福分当你的朋友……我这一滴滴脉搏的血也算不了什么，为了更美好的来世，我离开人间也心甘情愿，真是太悲哀了，希望你能在梦中常常和我见面。”

罗先生传给媒体的遗书上，署名绝命书。

当时斌辉接受《联合早报》访问时指出，他的家人与朋友受到罗先生的骚扰已有一年多，他最终决定报警备案。

这起事件因此销声匿迹了几年，没想到，六年后的最近，又有读者电邮《新明日报》，电邮内容放话斌辉将“面对骚扰”，并附上2016年《联合早报》报道“粉丝骚扰郑斌辉事件”的剪报。

六年前后，骚扰者会否是同一人？斌辉受访时表示，相信是同一个人，他大叹：我很无奈！

斌辉透露，过去几个月，男粉丝又致电他周遭的朋友，“他假扮我们以前学校的‘校友’，要约我朋友一起打篮球，基本上就是想知道我们几时打球，然后他可能就出现在现场吧。”

太太一笑置之

斌辉告诉记者，六年前，该粉丝骚扰他时，他身边的人，包括太太家人与朋友，都觉得很无奈，但并没有害怕。

昨晚，斌辉再一次通过《新明日报》好言规劝：“我真的不知道对方用意何在，但衷心希望他不要再来骚扰我。这世界上有更多值得关注、需要关心的事，不要浪费时间在毫无意义的人身上。如果可以的话，多关心一下自己身边的人，尤其是自己的父母，我会衷心祝福他。”

斌辉叹说：“我只是一个演员，对方不值得、也不需要为我这么做。”

他不希望见到粉丝为他做出极端、甚至伤害自己、伤害他人的事，强调“完全不值得那么做。”

问起他太太对此事的反应，斌辉淡然表示：她一笑置之。

曾亲口劝他“放开”

其实，斌辉曾见过该名男粉丝，他劝对方放开，不要再执着于这个没有任何结果的事。

“我希望该粉丝不要再浪费他、也浪费我的时间，如果继续骚扰我，我会毫不犹豫的报警，甚至采取法律行动，捍卫自己、家人以及朋友。”

提到动向，斌辉透露刚完成一部英语短片，他参与剧本修改、也执导演筒，“除此之外，我正在面试一部电视剧，如果成功，就会出国拍摄，但目前仍未确定。”