上载亡母生前视频 王冠逸惹哭网民

永远的思念，微博发放亡母生前春节放鞭炮视频，王冠逸的这一帖忆母图，让万千网友鼻酸！

王冠逸近日在微博贴文写道：“我电话里最宝贵的东西，是我妈去世前两天发给我的语音简讯，可惜却在有一年换电话的时候不见了。所以这次把这段同样珍贵的视频发到网上，让它永存。视频里，我妈在某一年的春节晚上，燃放一小串鞭炮，她兴奋开心得像个少女！好喜欢这样的她，感觉无忧无虑，也没有病痛缠身。”

以文寄情，冠逸寄语慈母：“妈，我好想你，虽然你听不见也看不到，说出来也只是让自己舒服点……”

视频贴出后，令不少网友看了鼻酸，无不感慨子欲养而亲不在……。

记者联系上冠逸，他受访时告诉《新明日报》，印象中那视频是2014或2015年的春节拍的。那一年吃了年夜饭，上完香后进行守岁时，家人在家门口燃放鞭炮，春节过得很热闹。他说：“我妈的身体一直有很多健康上的问题，但在放鞭炮的那个时候，她笑得像个少女……”。

王冠逸的母亲生前在春节期间放鞭炮。（视频截图）

小时候的王冠逸被妈妈抱在怀里。（网络照片）

年少轻狂 妈妈求他上学

冠逸回忆说，印象中母亲是个善良、温柔、很少发脾气的女人，她把家庭、丈夫与孩子摆在第一位，将家人看得比自己的生命还重要。

母亲给予他最大的启发，是她的人生观。他说：“她让我了解到，无私的付出与爱、完全不求回报是怎么一回事。妈妈身体不好，以前念书的时候，我因为得新马两地跑，特别记得母亲摸黑起早为我们准备早餐、送我们上学。那时候妹妹也在新加坡念书，念完书还得去补习，妈妈还自己过长堤去接我妹妹放学，然后带她去补习，并等妹妹补完习，再带她回家。为了送妹妹上学，她特别早起，带她乘搭MRT去学校。每当看到她这么辛苦，我就会说，您多睡一点吧……。”

冠逸曾经少年轻狂，非常叛逆，有一段时间经常逃学。冠逸内疚地说：“妈妈曾打电话给我，求我去上学!”

冠逸从慈母身上看到了真善美，母亲的谆谆教诲，一直根植在冠逸的心里。他说：“我感觉妈妈的精神，仍继续‘活’在我体内，这想法给了我很多安慰。”

无法弥补的缺憾

冠逸最大的遗憾是什么？

“我一直觉得自己没有好好的孝敬父母。不只是我妈，对我爸也是。因为我一直在拼事业，这跟我的命有关系，我一直就是漂泊命，老在外漂泊、打拼。有时想想，我好像没带我妈去吃过什么好吃的东西、玩过什么好玩的、或看过什么美丽的风景。都没有！这是我的遗憾！”

更扼腕的，是王妈妈在冠逸飞中国发展之前就去世了。他说：“我想大家会觉得我最大的成就就是去了中国之后吧，遗憾的是我母亲也没有看到……会不会在她印象中，她的孩子就是一事无成、一个吃不饱又饿不死的戏子？”

想到这一点，冠逸就很难过，接下来只能将这个缺憾，弥补在父亲身上。

他说：“可能多两三年，我就要放慢脚步，将时间都投放在父亲身上，好好陪父亲度过晚年，毕竟父亲也不年轻了。”

母亲离世，也影响了他的父亲看待人生的观点。冠逸说，父亲觉得健康、快乐最重要，“其他什么成就、有没有钱，都是小事了”。

冠逸目前在西双版纳拍戏，他说：“之前在重庆拍，如今转来西双版纳拍摄。疫情期间，我的戏仍一组接一组的拍。我必须说，我很感恩，也很幸运。”