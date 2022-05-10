IU因裴斗娜一句话《Broker》当妈妈

（首尔讯）日本名导是枝裕和2018年凭《小偷家族》夺下康城影展最高荣誉金棕榈奖，今年再以筹备5年的首部韩片《Broker》入选竞赛片。主要演员宋康昊（Song Kang-ho）、姜栋元（Gang Dong-won）、IU（李知恩）、李珠英（Lee Joo-young）24日将带着该片前往康城参展。

四位演员今天（10日）出席首尔记者会，人在日本的是枝裕和则以视讯连线方式登场。他透露看了韩剧《我的大叔》被IU圈粉，认为电影里的角色非她莫属。影帝宋康昊也被IU的演技震慑，下戏后还特地留下看她拍摄，让IU印象深刻。

《Broker》以弃婴保护箱（Baby Box）为题材，宋康昊饰演经营洗衣店、帮忙弃婴寻找新父母的善良“掮客”（经纪人）尚贤，姜栋元是育幼院出身的掮客伙伴东洙，IU扮演把孩子丢在保护箱的妈妈素荣。影后裴斗娜（Bae Doona）扮演刑警，为了找出决定性的证据，低调跟踪素荣等三人。

今天记者会一开始，所有人起立为脑出血猝逝的影后姜受延（Kang Soo-yeon）哀悼，宋康昊代表发言：“因为悲痛的消息，以哀痛的心情向大家打招呼”。

演歌双栖的IU横跨戏剧圈11年，《Broker》是她首部商业电影。她在片中首度演妈妈，罕见化烟熏妆和漂染头发，她直言刚开始不太习惯，但后来借助造型的帮助入戏。被问接演原因，IU透露：“在看剧本前知道裴斗娜前辈要演出，我打电话请教她，前辈说素荣这个角色很适合我。听到我很喜欢的前辈这样说，让我有了确信，读完剧本后，鼓起勇气演出。”