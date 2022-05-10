娱乐吃瓜：昔日夯团近况 BIGBANG回归粉丝嗨翻 5566筹办20周年演唱会

今年4月，韩国女团2NE1时隔多年合体登台演出，令许多粉丝惊喜不已。除了2NE1，近来还有几个昔日偶像团体，例如BIGBANG和5566回归，那些年我们追过的偶像团体现在怎么样了？

2NE1无预警合体嗨翻粉丝

2NE1时隔7年在美国Coachella 音乐节上惊喜合体，带来经典歌曲“I Am The Best”，让许多“Black Jacks”（2NE1粉丝的昵称）激动不已。单飞期间四人展开各自的音乐生涯，也跨界到其他领域比如演戏，继续在娱乐圈发光发热。

2NE1于2009成立，团员有CL，Dara，Minzy 和Bom（朴春）。该团成立后人气快速上升，并从2009年到2016年之间风靡全球，成为了韩国女团的尖兵。

2NE1时隔7年在美国Coachella 音乐节上惊喜合体。（互联网）

但2016年YG无预警宣布团体解散，当时不仅仅是粉丝，连团员都相当震惊，队长CL还透露自己是透过新闻报道才得知解散的消息，坦言对于解散一事感到心碎。

团体解散之后，队长CL在2016年正式进军美国乐坛并尝试演戏。主唱朴春沉寂了一段时间后，在2019年发表个人单曲“Spring”，之后陆续发行作品，还参与韩综《Queendom》。Dara 红到菲律宾去，参演了不少菲律宾和韩国的影视作品。“忙内”Minzy 则抑郁症缠身，趁单飞的时间调整心态，她在这期间持续发行新歌，希望借作品帮助那些面临心理健康问题的人。

虽然团体解散了，但团员之间还保持着非常好的关系并常常相聚。去年1月为了庆祝Minzy的生日，四人久违合体。去年10月的直播中，CL向粉丝透露专辑收录的歌曲“Let It”原本打算做成四人版本，CL分享了一小段充满力量的饶舌，随后Dara的空灵嗓音和朴春浑厚歌声相辅相成，让粉丝直呼：“我的青春回来了！”

5566庆祝成团20周年

台湾天团5566于2002年以一首《我难过》走红，今年将迎来20周年并打算6月在高雄举办演唱会。现在的5566已变成以孙协志，王仁甫和许孟哲为核心的团体，其他两名团员王少伟和彭康育（小刀）则跨界演戏和综艺。

5566活跃于2002年至2009年，团员小刀于2003年因脊椎受伤退出，之后团体单飞不解散，很久都没有合体回归的消息。

5566最初的成员包括许孟哲（左起）、王仁甫、王少伟、孙协志和小刀。（互联网）

直到2016年，孙协志、王仁甫和许孟哲一起主持外景节目《饥饿游戏》，2019年三人时隔多年举办了演唱会“Since”，唯独少了王少伟，当时有谣言说王少伟与团员不欢而散。

不过，孙协志2021年邀王少伟上他的网络节目当来宾，王少伟也表示团员之间有着革命情感，让谣言不攻自破。前团员小刀虽然只在5566待了一年多的时间，但依然与前团员保持联系，演唱会还会特别亮相。

目前，王仁甫与老婆季芹育有一儿一女，夫妻俩积极经营YouTube频道《芹仁Play What》。许孟哲跨界演戏和主持，至今已演出多部电视剧。他于2019年与艺人赵孟姿结婚并在隔年生下女儿Doreen，两人也在今年1月宣布怀第二胎。

孙协志则与小10岁的夏宇童低调交往三年多，频频被外界催婚。小刀发行了新单曲《英雄的模样》，近期也参加了综艺节目，王少伟目前的工作主要则集中于演戏。

现在的5566以孙协志，王仁甫和许孟哲为核心。（互联网）

BIGBANG 退役后回归

韩国天团BIGBANG在团员胜利于2019年退出娱乐圈后，剩下四名成员（GD，T.O.P.，太阳Taeyang 和大声Daesung）。由于服兵役的关系，四子时隔四年才终于在今年4月合体回归推出新歌“Still Life”，让粉丝兴奋不已。四人退役刚好碰上疫情，因此成员们近期比较低调，但他们依然在娱乐圈发挥各自的音乐专长。

BIGBANG于2006年出道并活跃至2016年，这10年间他们进军日本，还举行两次世界巡演，人气如日中天。团员们也发行个人专辑以及出演电影，2017年因为团员陆续入伍而沉寂了四年多。

团员服兵役期间，胜利在2019年因卷入性招待、毒品交易等丑闻而退出娱乐圈，太阳则结婚生子了，GD于2019年10月退伍后，便一直处于休息的状态，T.O.P前阵子宣布打算单飞发展自己的事业，大声退役后则开启了自己的YouTube频道。

BIGBANG于今年4月合体回归推出新歌“Still Life”。（互联网）

飞轮海在 不同领域奋斗

台湾男团飞轮海2005年底拍《终极一班》出道，团员包括吴尊，炎亚纶，辰亦儒和汪东城。

他们在全盛时期曾在小巨蛋办演唱会，一年超过10个代言，可以说是风靡台湾的偶像团体。吴尊2011年离开后，“飞轮海”名称虽在却形同解散，团员都投入各自的活动中。

炎亚纶2014年受访时曾坦言只和吴尊保持联络，与汪东城和辰亦儒则“不是朋友”。不过辰亦儒、汪东城和吴尊关系还不错，去年底还聚会合影。

目前，辰亦儒、吴尊和汪东城大多在中国发展演艺事业，辰亦儒直播卖货成绩亮眼，汪东城的演艺事业也很稳定。炎亚纶则把注意力放在台湾市场，跨界演戏和主持，去年还凭借《36题爱上你》获得第56届金钟奖“综艺节目主持人奖”。

飞轮海当年风靡亚洲。（互联网）

S.H.E 姐妹情深让人羡慕

台湾女子天团S.H.E（成员包括Selina任家萱、Hebe田馥甄和Ella陈嘉桦） 2018年合约到期，不再和唱片公司续约后有人跨界演戏，有人坚持做音乐，在不同领域闪闪发亮。

S.H.E在2001年出道红遍亚洲，也是台湾甚至华人世界最长寿及唱片销售量最高的女子团体。Selina 近期出演电影《头七》还公开了与圈外男友的恋情，事业与爱情皆得意。Ella跨界演戏，最近担任男团选秀节目《原子少年》的导师。Hebe 单飞后则一直坚持做音乐并且举办了个人演唱会。

S.H.E三人感情一向很好，20年的姐妹情粉丝有目共睹，也让人十分羡慕。虽然如此，三人再次以S.H.E的身份合体的机会似乎不高，詹仁雄在《原子少年》的采访中爆料，如今的S.H.E就算有人出天价请她们合体，她们也不为所动。Ella表示，S.H.E三人有一种默契，有没有合体的那一天对她们来说已经不是最重要，“最重要的是，我们三个都非常真实。”

Hebe（左起）、Selena和Ella至今仍是互相扶持的好姐妹。（互联网）

Energy 单飞后人气下降

“最杀的舞蹈男团”Energy在2009年宣布单飞之后成员人气下降，有的成员淡出演艺圈，有的依然在娱乐圈奋斗。

Energy于2002年7月12日成立，当时五名成员为牛奶，阿弟，书伟， Toro和坤达。2003年到2005年期间，Toro和牛奶相继退团。2007年加入原后备舞者小刚重组Energy重新出发，直至2009年，Energy成员为书伟、坤达、阿弟、小刚四人。

Toro淡出演艺圈后，2019年成立拓骆有限公司，转型产业幕后推手。牛奶近年也转往幕后，专心经营“Showbiz娱乐产房”工作室。书伟，小刚和坤达则跨界演戏和主持。阿弟则相对低调，他和老婆Mei育有三个孩子，并主要在家顾孩子。不过成员之间关系依旧很好，2017年还合体相聚KTV连飙好几首经典歌庆祝出道15周年。