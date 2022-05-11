相隔五年再演音乐剧 罗美仪一人饰三角

罗美仪相隔五年多再演音乐剧，她会在《月背》中挑战“多重宇宙”故事。

罗美仪告诉《联合早报》，上一次演音乐剧是2016年的《起飞》，此后一直想念舞台，因此《月背》导演何和鸿联系她后，她一口答应演出。她说：“没有什么让我拒绝的理由。刚好我的档期允许，没有撞上电视剧工作，时间刚刚好，我就跟我的经理人说，我一定要接演。”

罗美仪跟新谣缘分不浅，之前演的音乐剧《起飞》和《唯一》都跟新谣有关，《月背》虽然不是新谣题材剧，但她会在剧中演唱新谣。她说，这次演唱的歌曲比较冷门，包括叶良俊作曲、陈佳明作词、许美静演唱的《一份真》，巫启贤作曲、邢增华作词的《背负你的爱》，以及黎沸挥作曲、陈佳明作词、巫启贤演唱的《相爱就是这种感觉》。罗美仪说：“这些歌我也是第一次唱，我通过这部音乐剧才接触这几首歌。”

故事涉及多重宇宙概念

《月背》以“嫦娥奔月”及“逢蒙杀羿”神话为灵感，讲述嫦娥和逢蒙这对冤家经过多次轮回与性别对调后，化解千年爱恨情仇的故事。故事涉及多重宇宙概念，演员得诠释超过一个角色。

分饰三角的罗美仪指，这部剧很考验演技，因故事涉及多个时间点与时空，古今交错，概念抽象，演员得配合故事，切换演绎不同的角色，对白方面，也包含文言文。她说：“我没有演古装戏的经验，也不清楚演绎古装的形体动作，所以在表情、语言、语调方面都是零知识。但这部戏也不完全是古装剧，也有现代部分，考验在于怎么用自己的方式去揣摩一个神话人物。”至于演的是什么角色，罗美仪不便剧透，得先卖关子。

罗美仪每周彩排五天，一天10小时。聊起彩排时的趣事，她说：“在剧场演戏，演员不会先对稿，大家直接演，你演你的，我演我的，再从中找到交流方式。我试过接不到搭档给我的戏，就觉得很尴尬。”

她继而笑说：“还有，我们得边演边唱，彩排时没有音乐老师在场，我们得自己抓节奏与和音，大家会唱到走音，或被其他人影响跟着一起走音，会忍不住笑场。”

《月背》5月14日（下午3时，晚上8时）与15日（下午3时）在新加坡华族文化中心表演厅公演，其他演员包括潘嗣敬、温伟文、罗宝玲及游惟杰。更多详情，可上新加坡华族文化中心网站了解。