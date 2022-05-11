BAFTA电视奖 朱迪科默再封视后

（综合讯）当地时间5月8日晚，在英国电影及电视学院奖（BAFTA）颁奖礼上，《最后的决斗》Jodie Comer（朱迪科默）以电视电影“Help”的护理员角色再度赢得最佳女主角奖。

朱迪科默自2017年起五度获英国电影及电视学院奖提名电视剧最佳女主角，2019年凭《杀死伊芙》（Killing Eve）首次封视后，这次再下一城。男星Sean Bean（尚比恩）则凭剧集“Time”的囚犯角色称帝，“Time”兼夺最佳迷你剧，成为大赢家。至于获两项提名的韩剧《鱿鱼游戏》则全军覆没。

现年29岁的朱迪科默凭“Doctor Foster ”的小三角色成名，亦即后来翻拍成韩剧《夫妻的世界》韩韶禧扮演的同一角色，不过直到在《杀死伊芙》饰演杀手Villanelle，才奠定一线女星之位。

朱迪在电视电影“Help”扮演一家护老院的新晋护理员，该剧反映了疫情初期，护老院受重创并面对的困境。

《地下铁道》夺国际剧集奖

获奖无数的Netflix韩剧《鱿鱼游戏》获提名最佳国际剧集，以及由公众投票的“必看情节”奖，结果，前者败给亚马逊Prime Video的《地下铁道》（The Underground Railroad）；“必看情节”奖则输给真人秀《舞动奇迹》（Strictly Come Dancing）。