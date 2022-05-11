天才女医生 下乡重拾初心

村里来了个暴走女外科

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剧名已告知观众故事简介。这部台湾医疗喜剧改编自刘宗瑀医生的同名小说，天才女外科医生“小刘”来到乡村小医院，运用自己的技能与处世原则，改变村里种种令人大开眼界、啼笑皆非的医疗状况。看似作风潇洒的她，却隐藏着伤痕累累的秘密，她自我放逐后，在乡村医院重拾初心。女医者从城市来到乡村行医的故事，初时让我想起韩剧《海岸村恰恰恰》里申敏儿的牙医角色，还好两个故事大相径庭，不会“熟口熟脸”。

蔡淑臻以题材沉重的剧集《噬罪者》，在2020年的台湾金钟奖上获颁最佳女配角奖，本剧担任女主角小刘医生。她在剧中颠覆形象，扮演不修边幅、头发凌乱的天才外科医生，首集就耍酒疯，食量也不小，狂吃10个碗粿，不停偷吃零食，兴趣之一是偷看猛男，边看边展露花痴样。

搞笑情节，正中笑穴

《村》本月7日在台湾公共电视首播，据台媒报道，首播收视开红盘，成功以轻松的喜剧节奏吸引观众眼球。我看了两集，觉得叙事节奏时快时慢，慢的部分比较考验耐性，出彩的是搞笑情节，完全点中我的笑穴，让我忍不住回放，再笑一次。

台媒报道，最高收视率落在蔡淑臻与扮演住院医生的风田，合力夹出病患肛门里的手机的情节。这段是我的心水爆笑戏，他们看着肛门里发亮震动的手机，风田极力抗拒处理，蔡淑臻只好戴上手套“开挖”，两人的对话与互动十分逗趣。

医院急诊室状况多，另一个“笑”果满分的戏是风田为病人插鼻胃管时，被对方的“呕吐喷泉”攻击，虽然画面是剪影，但逼真到仿佛能闻到秽物的臭味。拍摄这场戏时，风田被强力水柱喷湿，工作人员再用煮烂的泡面、蔬菜往他的身上丢，制造狼狈不堪的画面。

该剧有庞大的医疗顾问团队，当中的医疗细节如病患器官、伤口、诊疗动作相当逼真。此外，剧集在喜剧包装之下，呈现医护人员面临的现实状况，包括偏乡医护人力不足的过劳问题，可见扮演护理长的许乃涵挺孕肚协助救援，小刘医生在野外开刀，借此反映资源不足的问题等。

朱轩洋在片场“撩妹”

蔡淑臻在剧中与小她24岁的“小鲜肉”朱轩洋有不少激情戏。朱轩洋在剧中扮演乩童，外科医生搭配乩童的感情线颇新鲜。蔡淑臻在剧集记者会上说，两人的年龄差距悬殊，根本来自“不同星球”。相较于床戏，她认为吻戏所需的亲密程度更高。忆述两人的第一场吻戏，她说：“我看着他，亲不下去，心想我完了……”最后她出“怪招”，将朱轩洋拉到镜头外拥抱对方，感受一下彼此温度才“开吻”。

朱轩洋在片场会主动找蔡淑臻聊天，还会把她当“妹子”撩她。蔡淑臻说：“像是吃便当时，他会从很远的地方，坐着有轮子的椅子，滑到我面前跟我一起吃饭，然后跟我说‘你要吃我的菜吗’。”蔡淑臻也提到另一个怦然心动的互动，“朱轩洋收工经过我旁边，我当时在梳化，他走过来扶着我的椅子对我说，‘妹子，我先走了喔’。”让她当下露出少女的灿笑。

《村》的其他演员包括汤志伟、杜妍、苏滢、张雅雯、梅有仁，以及特别演出的杨丽音、马国贤、夏靖庭、李进良等。

骑星高照

8频道 晚上8.00

李腾和老婆Gina首次在电视节目中合体亮相，夫妻相恋8年却从未一起骑行，他们在主持人田铭耀和郭坤耀的带领下，骑脚踏车畅玩东海岸，途中也不忘寻觅浪漫、鲜为人知的打卡景点。四人也挑战位于东海岸公园的高级脚踏车赛道，结果却笑料百出。究竟谁能顺利过关，谁又会连连出糗？

小屋大作

8频道 晚上8.30

妙龄单身女子首次购买三房式组屋，希望房子要美要高要够空间，看陈汉玮饰演的Barry Koo如何一一达到她的要求？三房式组屋的格局千篇一律，但发挥创意好好规划，也会有意想不到的成果，房屋经纪这次为客户找的两间风格独特的三房式组屋，是否能打动客户的心？

铁窗背后

Ｕ频道 晚上9.00

当囚犯们踏入一个可以让他们自由地选择做决定的世界时，到底会发生什么事？

无限杀戮日 The Forever Purge

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

《国定杀戮日》系列的第五集，也是最终回。阿德拉（Ana De La Reguera饰）与丈夫胡安（Tenoch Huerta饰）从贩毒集团手中脱逃，自墨西哥到美国得州生活，后者在塔克家族的牧场工作。胡安深受塔克的一家之主凯莱布赏识，凯莱布之子迪伦因此心生妒忌。一年一度的“国定杀戮日”过后的早上，一支地下组织却没停止杀戮，胡安夫妇与塔克一家设法逃到墨西哥边界。

梅艳芳 Anita

卫视电影台（星和Ch866）12日 晚上7.10

主演：王丹妮、刘俊谦、廖子妤、古天乐、林家栋。2003年，一代巨星梅艳芳陨落，标志着香港一个光辉时代的终结。从4岁在荔园登台的小歌手，唱到成为风靡亚洲的舞台女王，梅艳芳40载的人生经历几许艰辛。星光背后，她的感情生活，她对工作的热爱，对朋友以至对香港的情义，成就了她那“香港的女儿”无可替代的地位……