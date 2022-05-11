“夺吻男偶像”搞笑一代人 61岁日本资深谐星家中轻生

（东京讯）61岁日本资深搞笑组合“鸵鸟俱乐部”成员上岛龙兵（Ryuhei Ueshima），今天（11日）凌晨被妻子发现在东京中野区自家轻生，到院前已没有生命迹象。

他不只是日本家喻户晓的艺人，在谐星界也有极高地位，“接吻艺”段子更是让人耳熟能详。他今年在日剧《Super Rich超级有钱》《真凶标签》都有演出，死讯一出，让外界都很震惊。

上岛龙兵最知名的搞笑梗“接吻艺”，是指在双方吵架时，彼此的距离越靠越近，看似准备要打起来了，他最后却是亲对方一下，反差结尾让人喷笑。这个桥段不只让他大红35年，也成为日本综艺节目常用的搞笑梗。他还因此吻遍许多年轻艺人和偶像，如樱井翔、松本润、近畿小子、山下智久等型男，都曾被他夺吻。

上岛龙兵是谐星出身，以搞笑团体“鸵鸟俱乐部”打开知名度，不论是装傻、找碴桥段，喜感十足的他总把观众逗得哈哈大笑。他和“日本喜剧王”志村健（Ken Shimura）还是多年好友，两人也常合体搞笑。

上岛龙兵也没忘自己的演员梦，在许多戏剧都可以看到他的身影。其中，他在超夯日剧《朝5晚9》中饰演石原里美的爸爸，今年在《SUPER RICH 超级有钱》、《真凶标籤》都有演出。

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