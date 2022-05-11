不顾新剧滑铁卢惹怨？窦骁挨酸：“专心当赌王千金男友就好”

（杭州讯）中国男星窦骁与陈都灵合演电视剧《良辰好景知几何》，日前开播以后，口碑与话题度不如预期，剧情也被批评空洞，不过他心情似乎未受影响，9日凌晨准时为女友、赌王千金何超莲发出庆生文放闪，让部分剧迷表示看了很出戏，更有人酸他还是“专心当何超莲男友吧”。

据报道，澳门赌王千金何超莲爱相随，长居在大陆陪男友窦骁拍戏，更有消息指出她经常在《良》片场进出，爱得非常高调。近日《良》播出后，先是海报被抓包抄袭电影《如意芳霏》，窦骁与陈都灵的演技更是被批评眼神空洞、表情死板，令人难以入戏。

但窦骁的心情似乎未受评论影响，他9日凌晨准时为女友何超莲庆生，大方晒出甜蜜合照，暱称对方是“折腾他的磨人的小妖精”，写下“媳妇儿自己找的，蹲成蛤蟆也要面迎春风”，闪度爆表。不过当天《良》正播完男女主角大婚的情节，也让部分剧迷表示“瞬间出戏”“你毁了我对这部剧的感情”。

33岁的窦骁在大陆出生，后移民至加拿大，2010年出道作便是名导张艺谋的电影《山楂树之恋》，后2017年演出夯剧《楚乔传》。不过他接下来在事业上一直未能有突破，反而最为人所知的名号就是“何超莲男友”。

不过大部分网民都认为剧迷应该分清楚剧集与现实，理智看剧，指窦骁的做法没有问题。