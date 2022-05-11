岛国舞王刘山尼过世 艺人孙女刘怡伶：会想念你的拥抱！

本地舞王刘山尼（Sunny Low）本月8日过世，他的艺人孙女刘怡伶今天（5月11日）在IG贴出与刘山尼的合照并发文写道：“我会想念你的拥抱。”

刘怡伶是本地歌手、演员。原以韩国女子组合Skarf队长身份出道，该团解散后回新发展。她出身本地知名国标舞世家，她的曾祖父刘宝山将国标舞引入新加坡，爷爷刘山尼享有岛国舞王之称，也创立本地著名的刘山尼拉丁舞学院，刘怡伶的爸爸后来也成为知名国标舞者。

刘怡伶在IG贴出爷爷当年跳舞的英姿，也写道：“多年来，你教导、启发和教育了几代国标舞者……作为你的孙女，我从小就受到启发，会继续努力，成为一名有责任感的表演者。谢谢你给予我们的关爱，我会想念你的拥抱，我会想念你的，安息吧，爷爷！”

《联合早报》今天联络上刘怡伶的经理人，他透露艺人在休息，不便受访。经理人透露83岁的刘山尼到学校教课时，学生发现他不太舒服，送往医院后，发现是中风，并于星期天（8日）去世。刘山尼的灵堂设在他住家处，明天（12日）出殡火化。

经理人透露刘怡伶与爷爷的关系很好，“她每次出国回来，会与爷爷一起吃饭，爷爷喜欢吃冰淇淋。”刘山尼的身体向来健康，对于他突然离去，家人也很不舍。经理人说刘怡伶最近都在忙拍戏，不过有到医院探望爷爷，包括爷爷走的当天，“过后又赶去片场拍戏。其实制作人要让她拿假，但是之前剧组有工作人员感染冠病，拍摄已挪后了，刘怡伶不希望麻烦大家，所以还是很专业地把戏拍完。她一直在片场与灵堂两边跑。所拍的戏昨晚已杀青，一拍完我马上送她到灵堂，她从3点守到今天中午。”