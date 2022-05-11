暴牙菇马国当红娘 当街牵线代求婚

疫情松绑，接获数百封要求信，“暴牙菇”赖宇涵化身月老红娘，透过视频行好人好事，当街代委托人找女朋友，甚至代为布置浪漫派对帮忙求婚！

3月底飞马国的Ah Boy赖宇涵，此趟以爆红的“暴牙菇”形象登场，在一个月内全马跑透透！

在马国逗留一个月内，宇涵不只拍了暴牙菇广告，还为悉心经营的“YaGood Channel”拍了8集暴牙菇短剧。“YaGood EXPRESS”更汇集艺人网红，接受网友委托任务，完成好人好事！

宇涵向《新明日报》透露：“当中“YaGood EXPRESS”接获几百封网友电邮，有要求帮爸爸卖面、寻找失散多年的青梅竹马、也有要和暴牙菇共享烛光晚餐的……”

不收费 开心就好

当中，要求出面“代”主角求婚的请求就有四五个！

宇涵告诉记者：“不久前才去云顶，为一对有情人布置求婚派对。女方很喜欢暴牙菇，我牵她的手把她交给委托人，让男方跟她提出求婚宣言……”代他人“求婚”，宇涵内心波动很大，他说：“你说，万一女方不答应求婚，我该怎么办？”

一化身暴牙菇脸皮就像“铜墙铁壁”的宇涵也受到单身帅哥委托，在马国大街上寻找“理想女友”，他记得当天在吉隆坡大城堡（Sri Petaling）拍摄，车来车往，当他们见到暴牙菇身影，纷纷好奇停下车来，间接导致交通阻塞，不少店家还播放他唱的歌，呼应暴牙菇穿大街过小巷。

除此之外，宇涵还陪马国网红K佬回到怡保，探望因疫情两年多未见面的妈妈，K母见到爱儿，忍不住激动落泪。

委托人需支付费用吗？宇涵直言：“没有啊，助人为快乐之本，不收费，只要他们开心！”暴牙菇除了搞笑带来欢乐，宇涵希望也能为疫下小市民带来希望与正能量。

接下来想挑战什么任务？

“我希望能带团出国。（队友人数？）有多少来多少，最好能飞远一点（比如？）比如欧洲，哈哈哈。”

暴牙菇受人委托代找男朋友。（网络照片）

月底为《男儿王2》飞曼谷考察

宇涵本月底将飞曼谷，“希望能为《男儿王2》吸取创作灵感，视察当地的‘男儿王’文化。”

除了《男2》，宇涵还参与李国煌金刚媒体参与投资的贺岁喜剧，剧本也由他操刀。

暴牙菇形象爆红马国，可考虑拍暴牙菇电影？

“曾有片商找我拍暴牙菇电影，但我推掉了（为什么？）我要求创作自由，暴牙菇是我一手设计出来的形象，我对他要求严格，我坚持，如果要拍，暴牙菇剧本必须由我自己来写。”