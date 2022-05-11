TVB收视又下滑 马德钟新剧也撑不了场

香港无线电视（TVB）收视又再下滑，“视帝”马德钟出马挂帅的《双生陌生人》上周接捧《金宵大厦2》，也撑不了场，首周收视仅得13.5点，观众人数近88万。

连续几个星期，TVB黄金时段的收视不断下滑，先是《金宵大厦2》播放的第一个星期，号召力不及上辑，平均只得18.8点，接着是接档的《双生陌生人》，由“视帝”马德钟、汤洛雯、何广沛、赖慰玲和陈炜领衔主演，叙述两个原本各不相干，外貌却极为相像的陌生人联系上，然后私下来个身份交换两个星期，故事从而开展。这是部都市奇幻喜剧，“视帝”马德钟首度挑战两个角色，剧中分别饰演律师楼合伙人高收成和法律行政人员巫祺男。

首周收视新低 观众不能接受他搞笑？

岂料，上周开播以来，反应平淡，首个星期收视只有13.5点，约88万观众收看，对比前个星期同时段《金宵2》结局篇15.6点，流失观众近14万，成了TVB今年黄金时段剧集首周收视新低。而根据资料显示，过去剧集开播首周收视不及20点，包括胡鸿钧与陈嘉慧主演的《爱上我的衰神》（15.9点）、《金宵大厦2》（18.8点）及《食脑丧B》（18.2）。

《双生陌生人》首周收视“创新低”，观众不能接受马德钟搞笑？

马德钟在剧中分饰两个角色，且又得“搞笑”，以故事而言，此剧的故事并不吸引人，再加上马德钟的演技原本就过于“僵硬”，在诠释上，尤其脸部表情更略嫌不够自然，甚至造作，或许是观众“唾弃”的原因。

不过，也有指上星期天（5月8日）是母亲节，以及香港防疫措施放宽后，更多人出外用膳，影响收视。与此同时，TVB王牌节目《东张西望》17.2点，跌破20点大关，而《声生不息》，也比上周16.9点下跌1.7点。