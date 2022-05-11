明金成遗孀暴瘦27公斤过首个母亲节 龙凤胎4个月大了

（台北讯）台湾导演明金成今年2月8日心因性休克猝逝，留下47岁冠夫姓的妻子明林沛缔，一对龙凤胎亮亮、壮壮本月20日就满4个月大。林沛缔刚过了人生第一个母亲节，她接受苹果新闻网专访时说：“每天早上醒来先哭一场，然后擦干眼泪，开始陪双宝的日常。”只是这个母亲节，跟想象中不一样，“少了老爷，心里空空的，总觉得少了什么。”

身高154公分的她当初为了做试管，原本体重45公斤增胖到50公斤，怀孕后期暴肥到72公斤，但遭逢巨变后，剧瘦到45公斤，十分纤弱。

总是在面簿正能量示人的她，讲到已经在天上的老公，眼泪仍像水龙头打开一样流不停。因为剖腹产大出血，鬼门关走一回的她每次抱双胞胎，伤口都会痛，尤其现在亮亮5.7公斤，壮壮更已7公斤。

双宝不吵不闹：“老公调教”

林沛缔会跟儿女们商量：“肚子好痛哦，以后我们就一起聊聊天好吗？”说也奇妙，原本总要跟人讨抱的2个婴儿，此后看到妈妈来了，总安安静静躺在床上不吵不闹，笑咪咪的。她说：“他们还在我肚子里，我老公就常要他们要乖乖的不要乱踢，不要让妈妈肚子痛。”现在她相信是老公冥冥之中也在调教一对宝贝。

今年母亲节，她从产前就想像过，老公会陪着双胞胎一块玩，不料事与愿违。母亲节前一周，她回桃园老家，看看手机里的视频，又喜又悲，内心空了一大块。

她梦过明金成2次，其中一次梦境其实透露出她仍在自责。明金成生前经历了老婆大出血差点走掉的冲击，情绪大起大落，原本就有高血压问题，抑郁症状似乎也重新回来找他。她那时已发现他一直敲头，跟朋友去吃饭喝酒时，也有昏睡状况，但她进了加护病房一度还中风，根本自身难保。

永别前夕 自责至今一幕

2月7日那天，明金成回到月子中心，说全身冒冷汗，洗完澡有好一点，当晚夫妻聊聊天就睡了。隔天起床后也聊了天，精神都还好，晚上10点多，她因為累了就说：“老公我睡咯。”不料他再也没醒过来，夫妻就此永别。

林沛缔很自责一直错过救他的机会，这个心结始终难以放下。其实夫妻俩都在挂心对方，都不想让自身情况带给彼此负担，没想到憾事还是发生。

明金成骤然离世，Patty展现為母则强的惊人意志力，正向到连朋友都不忍心：“没有人要妳那么坚强！”明金成的朋友觉得她的出现，能拯救曾深陷抑郁深谷的明金成。而明金成生前曾说过喜欢太太不爱吃醋，其实不只如此，一般老婆看到老公疯狂打电动往往抓狂，但林沛缔却买了一张电动按摩椅，让老公舒服地玩到爽，也从不抱怨他不带她出去走走，因为只要看着他在眼前就很安心甜蜜。

唯一安慰：丈夫无憾离开

她说自己亲眼看到身为家庭主妇的母亲很难走出伤痛，只要看到亲人的遗物就开始哭，她决定要坚强面对，也知道工作的重要，遇到挫折会看书激励自己达成目标。

在明金成走之前，林沛缔遇到同学跟老公吵架，就会劝对方：“想想看，万一他隔天早上没起来，那昨天跟他吵什么架？”同学抱怨老公喝完酒回家不洗澡倒头就睡，很臭很脏，她就劝：“如果去洗澡在浴室滑倒怎么办？”难怪同学都说：“沛缔救了我的婚姻很多次！”

即便丧夫之痛痛彻心扉，林沛缔还是擦干眼泪说：“我唯一安慰的是他在走之前完成梦想，一个是生小孩，一个是他说过不想卧床多年或被急救。”