007导演被3女星指控性骚扰 “更提乱伦建议”

（洛杉矶讯）电影角色“007”是形象风流的特务，但原来，好色的不仅是演员角色，导演也是？

电影《007：生死有时》（No Time To Die）的日裔美籍导演Cary Joji Fukunaga在社媒上被三名女演员指控行为失当，包括性骚扰、操纵行为及滥用权力。演员Rachelle Vinberg指，自己与Fukunaga的3年情侣关系中，受尽对方精神上的损害。消息曝光后，双胞胎女演员Hannah Loesch与Cailin Loesch亦于社媒上指控Fukunaga性骚扰，并大爆Fukunaga曾经提出与两姐妹“三人行”。

44岁的Fukunaga日前在社交媒体上发布关于关注妇女权益的贴文后，23岁的女演员Rachelle Vinberg旋即踢爆，指对方并不在乎女性权益，且扬言他十分危险，会令女性受到创伤，自己在与他的3年恋情中深受其害。Rachelle指自己18岁时在一次试镜里认识Fukunaga，被他施压与他发展地下情，并持续3年之久。

虽然他们的关系“亲密”，但Fukunaga在公开场合一直指介绍她为自己的妹妹、表妹或侄女，亦指对后来会向人炫耀自己是她的“第二个男人”。Rachelle指自己分手后，由去年开始接受心理治疗，并被诊断患有创伤后遗症（PTSD）。

Rachelle的指控传开后，双胞胎女演员Hannah Loesch与Cailin Loesch也指控Fukunaga，指曾经被他追求多年，对方曾唐突地到访她们的住处，趁她们享受户外热水浴池时，邀请姐妹俩与他“三人行”，并指乱伦的行为只要“各方同意”便可以接受。

Hannah与Cailin姐妹接着在社媒上发布与Rachelle 的合照，并以“一起共行”为题，并开放私信，请社媒追随者勇于发声。