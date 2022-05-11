娱乐吃瓜：靠影视剧歌曲起家？她们的歌都是KTV必点神曲

“我爱他轰轰烈烈最疯狂/我的梦狠狠碎过却不会忘……”

说实话，你刚刚是不是跟着一起哼唱了呢？

“鱼帮水，水帮鱼”，影视剧除了自身精良的制作外，原声带也是重要功臣之一，二者相辅相成。好的主题曲、插曲、片尾曲不仅能够让观众一秒就沉浸到剧情中，在剧集播完后更是历久弥新，成为KTV必点神曲。而唱红这些歌曲的歌手们，更有不少因此知名度大开，一炮而红。

丁当──偶像剧歌姬

丁当出道至今演唱过的影视剧原声带数不胜数。（图/面簿）

有着“偶像剧歌姬”美誉的丁当其实在出道之际就与影视剧歌曲结下不解之缘。丁当来自浙江，17岁开始在杭州驻唱，一次偶然的机会下她被滚石唱片的工作人员看中，签了合约。但后来因唱片公司的人事变动，她的发片计划遭搁浅。正考虑是否要放弃歌手之路时，2006年相信音乐发掘了她，她就此正式成为“五月天的师妹”。

丁当的出道之作是与黄晓明合唱的《双飞》，这首歌是电视剧《神雕侠侣》的插曲。初试啼声，获得不俗的反应。之后，相信音乐更是全力将丁当的歌声与影视剧做结合。从出道至今，丁当共为约60部影视剧演唱超过90首原声带，从《下一站，幸福》的《我爱他》《你为什么说谎》《亲人》、《真爱找麻烦》的《不是你的错》、到《兰陵王》的《手掌心》，都有着超凡的传唱度。

丁当曾在采访时谈及这些年下来成为影视剧歌曲“专业户”的心境转变：“最初与戏剧合作，都是我先把歌录好给导演和制片人听，如果合适就会放到偶像剧中。”但从2014年开始，情况却有所改变。“《兰陵王》《步步惊情》《风中奇缘》等剧都是先确定要为剧集献唱后才开始录音，我个人的感受会不一样。唱歌其实跟电视剧都是在讲故事、说感情，所以必须进入到那个角色，才能把歌唱得有血有肉有灵魂，才能打动人。”

号外！暌违2年多，丁当即将来新加坡与歌迷朋友们一起大合唱，想参与的朋友千万不要错过！

郁可唯──“OST女王”

郁可唯今年年头登上音乐节目《时光音乐会》，人气再度飙升。（图/面簿）

不熟悉华语乐坛的朋友可能会对郁可唯这个名字感到陌生，但如果提到《犀利人妻》中的《指望》《听你说》、《小资女孩向前冲》的《好朋友自是朋友》《微加幸福》、电影《小时代》系列的《时间煮雨》等脍炙人口的歌曲时，大家这才发自内心惊觉：“啊！原来是她！”

2009年开始至今，郁可唯帮60几部的影视剧演绎过70几首原声带。无独有偶，郁可唯出道之前也曾是个驻唱歌手。多次在歌唱比赛中失利的她抱着试试看的心态再一次挑战了2009年中国湖南卫视的“快乐女声”比赛，结果意外脱颖而出一路晋级最终获得全国第4名，赢得一纸合约。

随着偶像剧《犀利人妻》的热播，郁可唯所演唱的插曲《指望》爆红取得亮眼成绩。用清亮柔美的声线唱出“别指望我谅解别指望我体会/爱不是注定要填你的缺……”，郁可唯把女主角谢安真的心酸感慨都唱进观众的心坎里。

林凡──“疗爱歌姬”

林凡出道多年，但真正让她走红的契机却是因为演唱了偶像剧《犀利人妻》的原声带。（图/面簿）

《犀利人妻》除了让郁可唯走红，更让当时出道10年的林凡知名度暴增。林凡早在2000年便出道发行第一张专辑，其中歌曲《一个人生活》为人熟知，但她最经典的代表作，还是数《犀》的主题曲和片尾曲《五天几年》《重伤》。“如果说这是爱/醒来好像梦一场/如果说这是爱/我情愿去流浪……”中音声线温暖细腻，将剧中女性角色的情感诠释得恰到好处。

在那之后，林凡陆续为多部影视剧演唱原声带，从《犀》到《女人30》主题曲《岁月这把刀》、再到《我的自由年代》片尾曲《明明爱你》，在偶像剧收视的推波助澜下歌曲都收获不俗反应，让林凡也有了“戏剧主题曲女王”的称号。