5月19日早上10时演唱会卖票 动力火车8月首唱进室内体育馆

（本地讯）动力火车首次唱进新加坡室内体育馆，8月20日要和7000粉丝一起嗨爆现场！

台湾摇滚组合动力火车继2018年“跟动力合唱”世界巡回演唱会新加坡站后，将于8月20日再次来新开唱。新加坡是动力火车这次“都是因为爱”巡演的海外第一站，也是动力火车首次唱进新加坡室内体育馆，当晚要与7000名粉丝一起嗨唱多首K歌。

经典好歌陪伴歌迷 度过不同阶段人生

动力火车有许多经典好歌，陪伴着歌迷度过人生的不同阶段。像是练团时《无情的情书》电吉他前奏一响，大家情绪就嗨了；或是刚上大学时，收到初恋女友寄来一封无情的情书，难受得像胸口被什么东西堵塞了，也只能抱着吉他在房间装作没事地大唱《那就这样吧》；或是和好友在KTV狂飙《除了爱你还能爱谁》。

这两年疫情下的日子不好过，歌迷可以期待跟着动力火车在演唱会上大合唱，就像有个人陪着，一起面对一切好与坏。那些压抑心底的事，那些爱过的、遗憾的、被伤过的和伤过人的，就在8月20日这一晚，借着动力火车的每一首歌，好好释放和安抚自己吧！还有当天晚上众人齐唱《我很好骗》，场面势必震撼。

动力火车“都是因为爱”演唱会门票将于5月19日早上10时，在ticketmaster.sg开卖。演唱会由华研国际音乐股份有限公司和长信传媒集团主办。《联合早报》、zaobao.sg、UFM100.3和《优1周》是这次演唱会指定宣传媒体。

动力火车“都是因为爱”世界巡回演唱会新加坡站

日期：8月20日（星期六）

时间：晚上8时

地点：新加坡室内体育馆

票价：$208、$178、$158、$128、$98（未包含手续费）