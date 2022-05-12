不怕作品定型 袁伟豪愿能做到精致

继这两年播出的《把关者们》《使徒行者3》《铁探》等剧之后，无线小生袁伟豪在香港无线与廉政公署合作拍摄的五集《廉政行动2022》中饰演廉政公署总调查主任唐伟聪。从保安局高级情报员、海关部门高级监督到廉政公署主任，41岁袁伟豪近年在剧中诠释了不少香港纪律部队的阿Sir角色，他接受《联合早报》访问时直言不介意被定型，并指出警匪题材是港产片的特色，不过他同时期待能尝试更多不同类型的作品，“包括喜剧或小品的爱情剧，甚至是比较贴地的角色都想挑战，近年我更希望每一部作品能更精细一点。”

袁伟豪在《廉政》中献出很多的“第一次”，包括跟视帝谭俊彦也是首度有戏剧上的合作，剧中两人原本情同手足，同期受训并加入廉政公署，一次谭俊彦在调查一宗贪污案件时擅自行动，寡不敌众而受重伤，事后黯然离职，袁伟豪十年后则升为总调查主任。谈到跟谭俊彦的搭档，袁伟豪指两人投契，除了因为年纪差不多、都为人夫，他们还有很多共同嗜好，“我们都喜欢摄影、骑电单车、喜欢音乐和弹吉他，甚至对幕后工作同样感兴趣，这些我们都能彼此分享。”

电影化电视剧，节奏更明快

《廉政》由香港知名导演林超贤担任总监制，有别于一般的电视剧，袁伟豪认为《廉政》流程“很电影化”，节奏更加明快，自己的演绎方式也有不同；值得一提的是，这是他第二次跟林超贤合作，“第一次是在2004年的电影《重案黐孖Gun》，当时我还未加入无线，在外面拍电影的时候认识阿Lam（林超贤）。”

相隔18年再度合作，他颇有感触地说：“2004年我入行没多久，经验浅，当时和阿Lam导演没有太多沟通的机会，自己会怕靠近导演跟他谈。但隔了这么久，演艺工作的经验多了，拍《廉政》时跟阿Lam有比较多的沟通，这就是最大的分别。”他还比喻当年自己像是个学生，多年来慢慢地成长蜕变，如今可将自己学到的跟监制分享。

负责指挥，动作戏不多

一般剧集少不了男女主角发展出感情线，无线花旦蔡思贝在《廉政》中饰演袁伟豪的师妹兼下属，不过编剧并没有在感情线上着墨。

对此，袁伟豪直言：“我觉得非常好。我不需要在一部剧里呈现这么多的不同面给观众看，只要单纯演好角色的工作岗位部分，很直接。我拍得非常开心也感到很舒服。”

他还说，这次饰演的阿Sir主要负责指挥和控制大局，所以动作戏比较少，大部分的动作场面由谭俊彦和蔡思贝完成。

计划今年推出更多音乐作品

演而优则唱的袁伟豪透露，除了歌手身份，他还有计划参与MV拍摄的工作。（互联网）

袁伟豪昨天（11日）迎来41岁生日，步入不惑之年，他坦言现阶段更想追求的是工作的高品质，希望能带给观众更多的新鲜感。

他于年初拍完《法证先锋V》之后未接演新剧，透露今年计划推出更多音乐作品，演而优则唱的他目前是臻世娱乐的旗下歌手。

他说：“现在听众能接受的音乐类型越来越多，歌手创作的空间越来越大，我自己特别喜欢流行乐、pop、摇滚乐，或是一些怀旧、有乡村元素的音乐，这些我都会加入个人作品里。”

除了歌手身份，他还透露有计划参与MV拍摄的工作，从构思故事、音乐创作和写词等一手包办，“希望我很快能以另一个（歌手）身份到不同地方表演，我很向往能在台上分享音乐，希望能尽快实现啦。”

袁伟豪前年底低调迎娶前港姐张宝儿，他受访提及太太时难掩幸福，指夫妻两每一天都会彼此分享工作状态和心得、互相支持，“我们同在一个行业和岗位能互相分享，我觉得这是非常美好的一件事。”

《廉政行动2022》每逢星期日晚上10时播出，本地观众可通过TVB Anywhere+应用观看。