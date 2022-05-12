孵蛋戳破完美家庭假象

孵魔 Hatching（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

剧情：12岁体操选手缇娜（Siiri Solalinna，西里索拉琳娜饰）拥有人人称羡的家庭，美丽的母亲（Sophia Heikkila，索菲亚海格拉饰）总打扮得光鲜亮丽，爱在社媒晒出全家福；父亲（Jani Volanen，坚尼弗雷宁饰）总是西装笔挺，温柔又体面；弟弟更是乖巧懂事。然而自从夜里一只乌鸦闯进这家人的客厅后，他们再也不安宁……

影评：芬兰与瑞典联制的恐怖片，是芬兰女导演Hanna Bergholm（汉娜贝格琼）的处女长片导作，巧妙地借用乌鸦，孵化后从巨蛋里跑出来的怪物，刻画主人公缇娜为了满足完美主义母亲，面对的训练与比赛压力，以及父母貌合神离带给她的伤痛等。

影片开场没多久就有一只乌鸦误闯一家四口的幽静房子，它的大肆破坏铺陈了这家人接下来的命运。当读者以为崩毁的节奏仅止于此，殊不知随着缇娜在森林里意外发现一个神秘的蛋，真正的惊悚才开始。她偷偷地将蛋带回家藏在自己的房里，在她悉心照料下，蛋以惊人的速度生长，没多久就孵化出一头骇人的生物，这头怪物被血滋润后，慢慢改变外形，远远超过缇娜的想象，也让电影观众颤栗不安。

喜欢照全家福的一家四口，彼此的关系暗流汹涌。（嘉华提供）

怪物如同缇娜的心魔

怪物可以被视为缇娜自己的心魔，自身与外界加诸的压力使得心魔越来越巨大，大到快把她吞噬了，她迷失、崩溃，这也威胁到她周边的人，包括后来爱打小报告的弟弟，新搬来的邻居兼女同学，甚至是自己父母的安危等。影片一窥其乐融融家庭的假象，亲人的关系暗流汹涌。

1小时26分的片子，视觉特效震撼，尤其是怪物的转“形”。出彩的特效由入围奥斯卡最佳特效奖的团队打造，诡异的故事，绝妙的神秘感，搭配骇人的角色造型，影片勇夺今年法国热拉尔梅奇幻影展首奖、青少年评审团奖，在日舞影展“午夜单元”大放异彩，烂番茄专业影评的新鲜指数高达91%。

影片深获口碑，演员功不可没。芬兰知名模特儿西里索拉琳娜将体操选手恐惧失败的心理，拿捏有寸，出道的表现赢得热烈回响，成为影坛最受瞩目新星。

芬兰熟女索菲亚饰演病态控制狂的母亲，以及芬兰熟男弗雷宁饰演的父亲，都是实力派演出。芬兰人向来冷静，情绪不多，片中妈妈的情夫知道缇娜与怪物的秘密后，竟然可以不动声色地让怪物继续留在他家里，未免冷静过头，无法说服观众。（芬兰语对白，附中英字幕）