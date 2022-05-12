叠叠不休 Fast and Feel Love（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★☆

故事：高（Nat Kitcharit，纳特奇查理饰）除了授课叠杯运动，也是叠杯高手，但却是生活上的白痴，他的女友洁（Urassaya Sperbund，乌拉萨雅·斯帕邦德饰）帮他打点一切，包括找安静的房子让他练习。高的目标是要打败哥伦比亚的叠杯运动高手，组织家庭与生小孩不在他的计划中，30岁的女友却想生小孩，两人渐行渐远。

短评：《就爱断舍离》泰国导演Nawapol Thamrongrattanarit（纳瓦波·坦荣瓜塔纳利）自编自导新作，题材清新，表面虽是刻画主人公在追求叠杯运动，实际是讲述他在追求“速度”的当儿，学会感受“爱”的故事。

奇查理外号是泰国陈柏霖，没有陈柏霖的俊俏，不过饰演他女友的“泰国Angelababy”乌拉萨雅，是大美女，挪威父与泰国母给予她的混血外形不输也有四分之一混血的中国女星杨颖。奇查理与乌拉萨雅颇有火花，互动不时散发出幽默。其他角色包括男主人的女管家阿铁等，也很有“笑”果。超过两小时的片子若能剪短一点，会比较一气呵成。（泰语对白，附中英字幕）

猛鬼大学 Haunted Universities（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：关于泰国恐怖校园传说，分成三个故事：让所有新生留下恐惧阴影的《迎新之夜》，医学院宿舍某间寝室的《C号床》传说，以及《旧科学大楼》里令人毛骨悚然的谣言。

短评：三个故事的阴森氛围营造得不错。拉开序幕的《迎新之夜》最吓人，主角是一对有阴阳眼的闺蜜，可是恐怖指数未去到尽，故事明明有更多发展空间；《C号床》里的鬼太假了，更像活尸；《旧科学大楼》“笑”果不错，但搞笑故事不适合当全片的收尾戏，张力不够。（泰语对白，附中英字幕）

《猛鬼大学》的第三个故事《旧科学大楼》。（片商提供）

记忆杀神 Memory（M18）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：刘易斯（Liam Neeson，利安尼逊饰）是职业杀手，他拒绝执行任务后被卷入一场犯罪阴谋，必须反击自保。刘易斯发现自己的记忆力衰退，并开始质疑自己的所作所为。与此同时，美国联邦调查局探员塞拉（Guy Pearce，盖伊皮尔斯饰）等也追捕刘易斯。

短评：根据2003年比利时电影《冷面赤心》改编，由曾导007电影《皇家惊天赌局》与《绿灯侠》的Martin Campbell（马丁坎贝尔）执导，集合利安尼逊、盖伊皮尔斯和Monica Bellucci（莫妮卡贝露琪）同台飙戏。有利安尼逊出马，打斗与枪战戏有一定的水准，但更大的看点在于他如何诠释患有阿尔茨海默病的杀手角色，是他近期较有记忆点的角色。概念不错的犯罪动作片，但情节后劲不足，少了点惊喜。（英语对白，附中文字幕）