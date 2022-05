《奇异博士2:疯狂多元宇宙》(Doctor Strange in the multiverse of madness)中饰演Wong的英国演员Benedict Wong在电影中时而严肃时而搞笑的演绎让人印象深刻,在现实生活中他又是怎么样的一个演员?

《奇异博士2》中谈及多元宇宙,他想象中自己在另一个宇宙的样子是怎么样的?

被问及有什么不为人知的爱好,他竟然说他有另一个艺名,因为他喜欢……?

马上看访问!