“Hold住姐”谢依霖曝母多次想轻生 全家都有抑郁倾向

台湾艺人谢依霖（Hold住姐）生下两胎后，重心放在家庭上。母亲节她在社交媒体上写下长文曝光成长经历，一开头就坦承“我的妈妈是一个精神病”，娓娓诉说小时候认为妈妈一定是“后妈”，因为真正的妈妈是温柔的。“结果我慢慢长大才认清事实，这个疯女人就是我亲生母亲。”

谢依霖回忆小时候妈妈经常打小孩，叫她去做家事，“虽然我常觉得她虐待我，但我偶尔在夜里看到我妈揍我爸的时候，我安慰我自己她不是针对我，她是单纯的坏女人。”谢依霖透露母亲患有抑郁症、躁郁症和恐慌症，还领有身心障碍手册。妈妈曾多次想要轻生，所幸都适时被家人发现即时阻止。

谢依霖自爆全家人都有抑郁倾向，因此当她发现妈妈的状态很诡异时，就会偷看她的日记，以防她想做什么傻事。有次谢依霖在日记里看到母亲这么写：“今天是依霖生日，我带她去买衣服，希望我的孩子们一直开心。”谢依霖看完眼泪夺眶而出，“不过我心里真的很矛盾，我最大的烦恼就是你本人啊！”

从痛恨妈妈，到长大后了解精神疾病一起面对，妈妈也以行动证明往好的方向改变。谢依霖感性分享：“我也不再执着一直想改变她，抱怨她，努力去同理她，倾听她，就算不认同也不要否定她，因为你不是她，你不能感受别人的感受。”

不少网友看了谢依霖的分享纷纷留言替她打气。台湾艺人陶晶莹（陶子）也留言鼓励：“从来不知道你的成长经历是这样的辛苦。妈妈能把不开心的展现出来，但你只给大家欢乐。有时候，大家都太努力了，放松一下吧，亲爱的可爱的你，抱抱。”

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新加坡援人协会：1767

关怀辅导中心：1800-353-5800

心理卫生学院：6389-2222

新加坡心理卫生协会：

1800-283-7019

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