“Hold住姐”谢依霖曝母多次想轻生 全家都有抑郁倾向

台湾艺人谢依霖（Hold住姐）生下两胎后，重心放在家庭上。母亲节她在社交媒体上写下长文曝光成长经历，一开头就坦承“我的妈妈是一个精神病”，娓娓诉说小时候认为妈妈一定是“后妈”，因为真正的妈妈是温柔的。“结果我慢慢长大才认清事实，这个疯女人就是我亲生母亲。”
谢依霖回忆小时候妈妈经常打小孩，叫她去做家事，“虽然我常觉得她虐待我，但我偶尔在夜里看到我妈揍我爸的时候，我安慰我自己她不是针对我，她是单纯的坏女人。”谢依霖透露母亲患有抑郁症、躁郁症和恐慌症，还领有身心障碍手册。妈妈曾多次想要轻生，所幸都适时被家人发现即时阻止。
谢依霖自爆全家人都有抑郁倾向，因此当她发现妈妈的状态很诡异时，就会偷看她的日记，以防她想做什么傻事。有次谢依霖在日记里看到母亲这么写：“今天是依霖生日，我带她去买衣服，希望我的孩子们一直开心。”谢依霖看完眼泪夺眶而出，“不过我心里真的很矛盾，我最大的烦恼就是你本人啊！”
从痛恨妈妈，到长大后了解精神疾病一起面对，妈妈也以行动证明往好的方向改变。谢依霖感性分享：“我也不再执着一直想改变她，抱怨她，努力去同理她，倾听她，就算不认同也不要否定她，因为你不是她，你不能感受别人的感受。”
不少网友看了谢依霖的分享纷纷留言替她打气。台湾艺人陶晶莹（陶子）也留言鼓励：“从来不知道你的成长经历是这样的辛苦。妈妈能把不开心的展现出来，但你只给大家欢乐。有时候，大家都太努力了，放松一下吧，亲爱的可爱的你，抱抱。”
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新加坡援人协会：1767
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新加坡心理卫生协会：
1800-283-7019
圆缘助线（华语）：67410078
作文 我的媽媽 我的媽媽是一個精神病 我還記得她得到身心障礙手冊的時候還很爽的炫耀說他是國家認證的腦殘 我媽媽瘦瘦的 穿的很辣 很漂亮 脾氣不好 常常打小孩 叫我去做家事 我想這個資訊已經夠多了 雖然大家都不說 我心裡知道...Posted by LINLIN on Sunday, May 8, 2022