与本地四名厨联手 林益民设计“怀旧菜”

资深美食家林益民和本地四位名厨陈国、钟可时、钱汉贤和曾繁基联手合作，在良木园酒店（Goodwood Park Hotel）的岷江川菜馆推出“八手出击，佳肴奇迹”美食促销活动，这个活动主打的是怀旧港式粤菜。

林益民昨晚（5月11日）告诉《新明日报》之所以会有这个概念，主要是疫下两年，为防疫，各国封锁边境，大家都无法出国，不少认识他的老饕和吃货的朋友都像他反映很想念疫前出国吃透透的日子，“应该是农历新年后吧，我和老朋友也是良木园酒店的总经理张泰宝闲聊，就聊起朋友们的反映，于是灵机一动，就想出了何不做个‘怀旧菜’的概念。”

当然有了“怀旧菜”的概念，就得敲定什么派系的菜式，益民大哥说：“我们就想到了港式的粤菜。”

林益民解释，本地餐饮业和香港餐饮有着密切关系，“六七十年代，本地的五星级酒店里的中餐馆都聘请了不少来自香港的师傅，而本地人也喜欢到香港去旅行，对港式粤菜并不陌生，再加上，本地的中餐有不少也主打粤菜，于是就敲定港式粤菜。”

接着，林益民就着手寻找经验丰富的“老”师傅，“西餐常有‘Four Hands’（四手出击）的餐饮概念，那我们就来个‘8 Hands’（八手出击），也就是四位厨师八双手，就这样决定找四位厨师联手。”

但名厨们各据一方，也有自己的擅长和拿手好菜，林益民要如何将他们召集在一起呢？

“确实不容易，所以，我先找回新度假的陈国师傅，以他为主，再由他去推荐自己曾经合作过，经验丰富的粤菜师傅。”

港式粤菜菜品浩瀚，问益民大哥如何筛选？

他答道：“我让师傅们自己决定，凭他们多年的经验，去设计最具意义的怀念菜品，然后再做最后的筛选。”

“泛舟悠游"改用蒸的较健康

不过，林益民本身也提供了一道“泛舟悠游”（蒸米线卷老虎虾）。

林益民说：“那是多年前一位资深香港老师傅做了一道以米线卷虾，然后下油锅油炸至酥脆的菜。我就想与其油炸，倒不如用蒸的会比较健康。于是我就以蒸‘米线卷老虎虾’（因为今年是虎年，故用老虎虾），而以蛋白铺底，撒些鱼子酱，使之有层次感。”

暂不再办美食团

林益民或许不再带美食团出国，未来朝向餐饮概念与酒店、餐馆、师傅们合作。

林益民的美食团家喻户晓，曾经带不少老饕和吃货们出国吃透透，足迹遍布亚洲和欧洲，记者问林益民是否会再度办美食团呢？

“嗯，不了！这些年，互联网发达，人们只要上网弹指间就能找到世界各地的米其林餐厅、著名的餐馆等，其次近年来，人们也偏爱自由行，旅行团不再像以前那般受欢迎，除非是有朋友找我，要我tailor made美食团，我才会考虑做。”

林益民说，未来他有个计划，以类似怀旧菜系列的概念和酒店、餐馆、师傅们合作，像这次的“八手出击，佳肴奇迹”，“一来可以让老饕们怀旧，另一方面也可以透过这些菜品，让年轻人认识餐饮文化。”

边境开放 或到马国尝美食

疫情趋缓，各国逐渐开放边境，林益民想先到马来西亚尝美食。

记者问益民大哥，随着疫情趋缓，各国已经开放边境，他最想去哪一个国家吃吃喝喝？

“虽然疫情趋缓，但我仍属于高风险一族，所以还是‘不敢’去的太远，可能马来西亚吧！那里也有很多好吃的美食呀！”