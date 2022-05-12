朱厚任动膝盖矫正手术 儿哲伟确诊无法探病

膝盖疼痛长达七年，朱厚任昨早（5月11日）入院动膝盖矫正手术后告诉记者：“手术大约两小时，患处还OK，脚有些沉重，麻醉药还没完全消退，暂时还不能下床。”

厚任精神看上去尚好，他透露有些反胃，伤口不觉得疼痛，傍晚就吃清淡的粥再配香蕉。

那孩子已去医院探望他了吗？厚任说：“哲伟上星期六确诊了，正在居家隔离，他哥哥和媳妇有来看我，还买了巧克力。”

厚任今早提到伤势，语带喜悦表示，手术不只拉直他多年弯曲的右脚、连带右膝的骨刺也‘连根拔起’，平躺时脚能伸直，特别舒坦。

“医生嘱咐，出院后暂时要靠左脚走路，但两腿可伸直，我将再去照X光，做物理治疗。”术后情况良好，厚任希望今天出院。

厚任透露，哲伟属于“无症状”确诊者，“疫情缓和，聚会人数放宽，亲友原约好母亲节来我家聚，太太还准备了鱼鳔、猪肚汤、咖哩鸡、印尼春卷等等，哲伟来跟我说，他自行检测发现呈阳性，一听，聚会立即取消！母亲节聚会改在我姐姐家办，我与太太、哲伟都没法去。”

哲伟确诊后居家自我隔离，“他房间外就摆放一张椅子，任何需要打电话通知，由我们传送给他，他一走出来，所经之处全都必须消毒。”

哲伟今午受访透露，之前除了喉咙痒、轻微发烧，一切无恙，不过，今天第6天检测仍呈现阳性，笑说在家“上个厕所都会拼命消毒”，明天的新剧《味尽缘》记者会不确定会否出席。

厚任说，那几天过得格外小心，所幸雨过天晴，一切安好。