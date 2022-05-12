娱乐吃瓜：当艺人慢慢变老 向云拒微整形 吴岱融把年龄当优势

“岁月不饶人”的残酷现实在演艺圈格外明显，观众看惯明星光鲜亮丽的一面，一旦他们年华老去就难免苛责挑剔。日前51岁的钟丽缇在直播中哭诉，希望大众对她这个3个孩子的妈妈，不要有太多要求，看了让人心酸。不过，也有艺人正面看待变老这回事，叶童和叶倩文就大方以一头白发示人，博得了众人的赞赏。向云、吴岱融和陈丽贞又是如何面对岁月的挑战？

向云：希望观众接受慢慢变老的我

本地第一代阿姐向云（60岁）经过几个转型的阶段，她受访时坦言：“从少女到少妇到年老，每个阶段的心态转变都蛮深刻的，因为我不只要面对生理上的变化，还要面对站在舞台上的转变。”所幸向云性格随缘，纵使遇到挫折，也很快重拾乐观的心情。

她坦言曾经因为发胖，在两年间从小号的衣服穿到特大号，“那时候真的很沮丧，拿着那件旗袍，好痛苦哈哈哈！”但她自我安慰：“人老了一定会变的啊，最重要的是在每一个阶段做最好的自己。”

一个转念，她开始接受现实，“我花了几个月调适心情，（变胖）那是我外表上的转变，我希望观众能跟我一起接受慢慢变老的我。”

她庆幸的是，本地观众都相当宽容，“虽然偶尔会在社媒上看到一些比较苛刻的评语，但我心想：‘你也会变老的啊！’，心情就豁达了哈哈哈！”她也对能主持《银色嘉年华》这个以银发族为对象的节目心怀感激，“这个节目让我可以在学习中变老，收获很多。”

谈到叶童和叶倩文的白发，向云语气满是羡慕：“其实我很喜欢那样！我在日本旅行时发现当地的女性六十几岁就顶着白发出门，很美！如果不是因为工作的关系，我也很想像她们一样，享受这个阶段的自己。”

她并不喜欢染发，“白发长得很快，即使染黑，发根一下子又变白，在镜头前就像没了一截头发，所以为了工作需要我经常染黑，我很怕会伤害发质，很是烦恼。”

有些艺人选择做微型手术来延缓岁月的痕迹，但向云选择顺其自然，“身边很多医生朋友都叫我去找他们，但我都谢绝他们的好意。我希望以自然的样子让观众接受我，我其实也好奇真实的我是什么样子？”

向云主持以银发族为对象的节目《银色嘉年华》，左为另一主持人六月。（取自IG）

吴岱融：我们的样子是由历练累积的

62岁的吴岱融年轻时在新加坡拍过《怒海萍踪》《盗日英雄传》等，俊俏的模样让人印象深刻，后来他到香港发展，在《绝代双骄》里的花无缺角色更是迷倒不少观众。

经过岁月的洗礼，吴岱融如今更有熟男魅力，虽然接演的角色从小生变成老生，但他并不在意，“我五十几岁时就接了很多爸爸的角色，其实无论什么角色我都无所谓，因为我们是以真面目示人，观众也接受了，所以我没有压力。如果还坚持要演年轻的角色，那压力反而大。”

对吴岱融而言，年龄对演员也可以是优势，“以前年轻时要演年老的角色，效果反而不理想。演员跟其他行业不一样，只要能走能动就可以继续演，所以我们是幸运的。而且我这个年龄层的演员不多，所以反而更吃香。”他认为香港观众对艺人是宽容的，“我觉得观众喜欢艺人以真面目示人，毕竟我们的样子不是一朝一夕变成的，是由历练累积的。”

即使被批评，他也以正面的态度看待，“我很幸运的是大家都很支持我，即使有人说过‘岁月是一把杀猪刀’、‘花无缺也老了’这样的话，但他们说的也是事实啊，人总要经历这个过程的。”

谈及一些艺人无法接受被挑剔，吴岱融认为艺人的定位和心态是关键，“某些艺人一直都在观众面前呈现完美的一面，哪天他们不一样了，比如说素颜见人，观众就觉得怎么差那么多？如果受捧为女神被赞了十几二十年，突然被批评，她就可能接受不了。”

至于心态，吴岱融以叶童为例，认为她是演技派，没有太多包袱也就更豁达了。他笑说：“我在《怒海萍踪》《盗日英雄传》的角色都公子型的，到香港发展演了花无缺，也被认为在外形上是成功的，但是我知道自己不可能整天穿得像花无缺到处走的。”

吴岱融在《绝代双骄》里扮演花无缺。（互联网）

陈丽贞：我们要为自己而活！

55岁的陈丽贞以豁达的心态看待年龄渐长，“这是每个艺人都会面对的问题，我觉得应该抱着从容的态度去接受，虽然长江后浪推前浪，但我们不会死在沙滩上哈哈哈！”

对她来说，年龄只是一个数字，“我永远感觉年轻，但也接受自己在老化，只是在这过程中一定要让自己身心健康，保持正能量去迎接晚年。”

怕不怕被观众挑剔？陈丽贞自信地说：“真正喜欢你，支持你的观众，自然会接受你慢慢变老。即使有观众无法接受，那我们也要坦然面对，心态很重要，我们要为自己而活，艺人面对很大的压力，什么都会被放大来检视，但这是我们身为艺人所要学习去承受的，如果无法接受，那最好还是不要做艺人了。”

她庆幸自己从年轻角色到年长角色的过渡相当顺利，“我的个性比较会调适自己，我做热瑜伽可能也有帮助，它能带给我正能量，所以我一直鼓励大家，不管年轻或年老，都要做运动。”