娱乐吃瓜：30年红不起来的刘畊宏 凭连串乌龙成为中国顶流？

最近一个月，中国网上到处都是“刘畊宏女孩”！

向来“周杰伦好兄弟”外号比名字让更多人认识的台湾艺人刘畊宏，近期以直播健身的方式火爆中国大陆。

“Come on，动起来，别放弃，坚持下去！”“你问问你自己，为什么减肥一直不成功！”“腰间肥油咔咔掉，人鱼线马甲线我想要！”作为近期抖音最火的直播间，上千万女生被健身语录与口号激励着，热血跟随刘畊宏开启直播云健身。

据报道，4月1日，他的直播观众还不到300万。到了30日，他的抖音帐号涨粉超过1000万，累计观看人数突破5500万。有报道指，想在刘畊宏的一个60秒短视频中植入，价钱为10万新元。这就是惊天大涨粉的巨大报酬。

刘畊宏爆红前，予人印象最深的就是一身肌肉。（取自艺人微博）

吴宗宪周杰伦都带不红

刘畊宏曾被吴宗宪相中，带入他领军的歌唱组合“咻比嘟哇”，不过从头到尾红的只有吴宗宪本人。刘畊宏之后“转投”周杰伦的兄弟帮名下，靠兄弟给机会客串，演戏综艺都试过，却毫无水花。比较红的是他2017年带女儿小泡芙参加《爸爸去哪儿5》真人秀，算是引起较多人关注。

刘畊宏（右一）曾是吴宗宪（右二）领军的“咻比嘟哇”组合一员。（取自艺人面簿）

去年，他举家搬到中国大陆，开始和大多数网红一样直播带货，但生意一般。今年2月，他做回自己更擅长的健身直播。相貌不错，但识别度不高的他，任综艺和音乐两大天王怎么带都带不红，却在50岁这一年突然间却靠健身，自己红了!

刘畊宏曾带小泡芙上《爸爸去哪儿5》。（互联网）

连环乌龙封禁造就一夕爆红

刘畊宏的健身直播有几个特色，如专业性强，擅长唠叨式的讲解与互动，有花样百出的碎碎念，被戏称为“史上最唠叨的明星教练”，但能彻底火爆，其实和3次“乌龙封禁”有关。

第一次被封，是因为刘畊宏身穿无袖T恤，因健身动作露出旺盛的腋毛，结果被平台警告“不雅”，中断直播。与观众一样当场傻眼的刘畊宏，只好刮掉腋毛再上场。

刘畊宏剪掉腋毛后才恢复直播。（视频截图）

第二次被封，是因为刘畊宏穿着白色T恤，显露出胸肌过大，竟然又被官方的监督机器人检测成“疑似哺乳”再度禁播。刘畊宏无奈只能穿上羽绒服带领大家健身，逗乐粉丝。刘畊宏也因此从抖音直播间火到微博、小红书等平台，连不健身的吃瓜群众也看过来了。

刘畊宏原本穿运动装作直播，被平台警告后干脆穿起羽绒服。（视频截图）

第三次被封 ，竟然和周杰伦有关。因为周身体抱恙，直播间粉丝向刘畊宏询问情况，刘畊宏回答说祝杰伦身体健康。被平台判定“涉及敏感的医疗健康”直播，又封禁了。

连环乌龙遭禁，为讨论度推波助澜，笑疯的网民纷纷涌向刘畊宏的直播间，接着就被他强大的感染力留下了。

神话背后的天时地利人和

“乌龙爆红”提供机会，但拉抬升幅的是“天时地利人和”。

刘畊宏（后）是周杰伦的私人健身教练。（取自艺人微博）

1）周杰伦

刘畊宏把好友周杰伦爆火的全民神曲《本草纲目》改编成了一套魔性的健身“毽子操”，洗脑的音乐洗出了国民度和话题度。粉丝问他为何都不找周杰伦连线运动，他和太太说：“周杰伦不会让你瘦，只会让你胖……他只会带大家喝奶茶”，表面吐槽好友，实则宣传他的商品。

2）刘太太王婉霏

刘畊宏拉着太太跟着他练，一周五天，每次跳一个半小时，夫妻俩在镜头前时而耍花枪，时而秀恩爱。然而，高强度常让太太跳到动作走样、面目狰狞、龇牙咧嘴翻白眼，真实、有趣，也引爆更多话题和“笑果”。

3）刘畊宏自己

当过周杰伦、吴京、彭于晏等明星私人教练，刘畊宏的直播不收费，让许多观众有“赚到”的感觉。刘畊宏50岁的年龄，一身肌肉却充满青春活力，还有生过三胎的美魔女太太，都是最佳健身范例。刘畊宏会一边运动一边解说，让大家也吸收健身知识；和太太则有问有答，一唱一和，充满节奏和氛围，减轻运动的枯燥，做到专业与趣味并存。

刘畊宏太太跟着丈夫运动，表情却很抢镜，引起热议。（视频截图）

4）疫情封城

刘畊宏创造神话之际，中国正是疫情反复之时，很多地区尤其上海都进入封控状态，千万人家被迫居家隔离长达一月，健身成为大家放松身心的一大选择。

5）清流的正能量

刘畊宏的直播间鼓励大家健身，提醒关心陪伴家人，在带货充斥的直播界如一股清流。从粉丝的反应看来，可以感觉他们每次做完运动，身心如被温暖治愈，获得纾解和鼓舞。

6）明星效应

许多明星如应采儿、吴尊、蔡少芬、陈浩民、郑恺、锺丽缇夫妇等都纷纷加入刘畊宏的直播间一起运动，形成明星效应，热闹极了。辰亦儒和锺丽缇夫妇后来都跟风直播健身，却被网民吐槽“东施效颦”，逼得锺丽缇哀诉：“我50岁了，不要对我要求太多。”

与李佳琦并称“人财两空组合”

前一个让女孩们如此疯狂的是直播带货顶流李佳琦。有人笑说，当李佳琦因为疫情被困上海豪宅，“佳琦女孩”们纷纷投向了刘畊宏的怀抱。

刘畊宏爆红后，网上流传各种相关笑话。有有网民戏谑称他们是“人财两空组合”：一个谋财——掏空你的钱包，一个害命——掏空你的身体，不但要你累死，据说还有人做运动做到受伤。

也有人打趣：“跟刘畊宏运动前，周杰伦是我的续命符；跟刘畊宏运动后：周杰伦是我的催命符。”

有人说，明星红不红是一门玄学，因为它“不可理喻”。那么，刘畊宏的爆红大概是时势造英雄，是疫情成全了他。当然，也是他18岁出道后准备了20多年，只等今朝。