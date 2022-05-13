《做工的人电影版》杀青 李铭顺开心可回家了

离家半年，李铭顺在IG开心地说：“我可以回家啦，因为我们杀杀杀青啦！”

李铭顺去年11月飞到台湾工作，除了拍摄影集《八尺门的辩护人》，也参与《做工的人》电影版演出。他昨天（12日）在IG公开《做工的人电影版》杀青花絮，开心分享自己终于可以回家了。

电影排场和规模升级

电视剧《做工的人》去年在台湾金钟奖入围九项并获四大奖，包括李铭顺获得最佳男主角，以及薛仕凌获得最佳男配角。导演郑芬芬乘着气势开拍《做工的人电影版》，召集原班人马重磅回归，包括“噗咙共”三人组李铭顺、薛仕凌和游安顺，还有最帅工地大叔“阿钦”柯叔元、“昌嫂”苗可丽、“美凤”曾珮瑜、“珍妮花”方宥心等，历经一个半月的拍摄，日前终于杀青。

李铭顺在贴文中预告，电影版将带大家回到噗咙共当年相识的时光。电影预计明年上映。

台湾媒体报道，电影版的拍摄场面与制作规模全面升级，工地主场景选在占地近四座台北小巨蛋之大的台中国际会展中心，带给观众更震撼和写实的工地景象。

隔离期间忧郁感来袭

由于电影排场和规模大升级，李铭顺不仅觉得拍摄难度变高，压力也更大，加上在台连拍两档戏，近半年无法见到家人，也是他待在台湾工作最久的一次。他坦言每天跟家人视讯聊天，看到老婆跟儿子很多互动，心里多少会难受。“这次来台湾隔离期间，真的会有莫名的忧郁感一直来，但是我身为演员，还是要想办法避开，排除这些感受。”

提到“噗咙共”再次聚首，反而让好感情的三人觉得有些难度。李铭顺说，这次噗咙共要退回八年前，演不认识彼此是很大的挑战。薛仕凌也说：“因为是前传，常被导演提醒‘你们那时候还没有很熟哦’，反而要调整一下，常常那个熟悉感自然而然就会跑出来。”游安顺也认为因为电影版讲述三人当初相遇的故事，因此会相对含蓄，但大家还是很有默契地拿捏那个熟度。