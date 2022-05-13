刘谦启蒙兼发哥替身病逝 他飞越黄河魔术至今无人能破

（综合讯）曾红遍港台的魔术先驱郭安迪，有“千王之王”美誉，也是知名魔术师刘谦、粘立人的启蒙老师，惊传因罹肺腺癌4期化疗不治，于5月10日上午病逝，终年60岁。

郭安迪女儿在面簿哀痛宣布，挚爱的父亲于10日上午11时30分于广州安详辞世，“父亲一生贡献于魔术界，致力于将欢乐给大家，晚年致力于老人与儿童慈善事业及个人电影拍摄。疫情期间，万事艰难，但我们还可以在线上告别。如果你认识我父亲，欢迎留下你们的合照，并留下祝福的文字，我们一起笑着与他说再见。”

据说郭安迪7岁开始学魔术，10岁参加香港TVB电视台奇人异事节目《点只咁简单》，表演吃刀片、口嚼玻璃、吞火吞剑、空手出牌等魔术，因此获得“魔幻神童”的称誉。他13岁因为母亲去世，独身到台湾创办魔术，并将魔术玩具引入台湾，从此台湾便有了魔术这项艺术。

粘立人说，当年全台湾从南到北约10家百货公司有“安迪魔术”专柜，无论绩效和评效都创下当时百货业奇迹。后来郭安迪接受中视《六灯奖》节目邀请，上节目担任《魔术真假大家猜》的单元主秀，创造了台湾电视史上第一次的魔术风潮。

21岁郭安迪后来接受电影《赌神》剧组邀请，回到香港做赌术指导，并且在该片中担任扮演“赌神”的周润发的“替手”，让片中的赌神赌术展现得淋漓尽致，也让观众对赌术叹为观止。在后来的《赌圣》当中，郭安迪再次做周星驰的替身，将出神入化的赌术展现在大家眼前。从此，他便被港台赌片争相邀约，也就成为了一众明星的御用替手，在港台及东南亚都有知名度。

尽管后来因玩家失去新鲜感退出台湾市场，郭安迪在2000年后，在粘立人邀请下曾回台重操旧业。他在台北京华城开幕时，设置临时花车魔术柜生意兴隆，又开发了士林夜市展开在台湾魔术道具的第二春。之后，他独自登上魔术节目《世纪魔法王》担任个人魔术主角，也参加过2008年电视史上魔术最火红的综艺节目《综艺大哥大》之《千术之谜》魔术表演单元。直到魔术风潮退去，他再回到香港发展大陆事业版图。

他最神奇的魔术就是飞越黄河和让广州地标性建筑“小蛮腰”消失，两个魔术至今都没人能破解其中奥秘。

据了解，2011年，他在广东卫视春晚上表演大型魔术，让建好没多久的“小蛮腰”广州塔在众目睽睽下“消失”一段时间。

2015年，他在陕西的壶口瀑布前，为大家展示“飞越”黄河的魔术表演，表演区域在黄河两岸宽度约为50米。

粘立人发文感叹，从前郭安迪回到台湾第一个会联系的人就是他，当时他总是倍感荣幸，可以去机场接机当地陪，在士林和他吃饭话家常，还可以看他表演擅长的魔术。他说：“往后完全没有机会再说说笑笑了⋯⋯祈祷安迪大哥一路好走，在天堂快乐地变魔术。”