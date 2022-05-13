女星采访“恐怖老鼠屋”被袭击 报警验伤

（香港讯）香港美孚新邨地区出现一间“恐怖老鼠屋”，屋主长期在家堆放大量杂物和垃圾，滋生数十只老鼠，导致食物、电线都被咬烂，甚至蔓延到邻居家中，引发怨言。TVB电视新闻节目《东张西望》主持人利颖怡追查这间老鼠屋的屋主，没想到当面发生冲突，还被对方出手攻击，节目组立刻报警处理。

《东张西望》走访现场，光是在外面眺望该所房子，就可以看到杂物堆到天花板，窗户也没有关，十几只老鼠就聚在窗边，到处畅行无阻。不过，屋主拒绝沟通，还在门外墙上写下大字“警告”“私人房产”，迟迟不肯出面处理老鼠屋的问题。

节目组持续追访，得知屋主跑到位在贝澳村落的另一所房子居住，因为堆放过多垃圾影响出入道路，再次造成附近邻居的不满。节目主持人利颖怡亲自走访，终于见到70岁的陈姓女屋主，试图上前跟对方交谈，谁料在镜头前发生冲突。

女屋主疑似对于节目组的拍摄感到十分不满，先是用手推车辗主持人的脚，又拿自己的手机反拍节目组。为了赶走在她身旁坐下采访的利颖怡，她突然以手肘狠撞对方的脸。节目组马上报警处理，警方到场后以涉嫌普通袭击罪将屋主逮捕，现在已保释候查。

利颖怡12日在社媒发文，解释为什么会去采访屋主：“除了想帮其他居民，也想看一下能不能帮到这位陈女士。”她当时看对方情绪似乎已经稳定下来，才会在旁边坐下，没想到突然遭受袭击。她坦言这是第一次被人打，事后有去验伤，直到现在都还对出外景有点阴影，所幸公司能够体谅她，近期会暂时减少外景拍摄。