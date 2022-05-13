张柏芝为12岁次子庆生 晒儿成长点滴画面有爱

昨天5月12日是张柏芝二儿子Quintus的生日，她昨晚晒出视频，里面可见儿子从1岁到12岁每个阶段的照片，配上简短字句和温馨音乐，记录着他的成长和变化，相当感人。

头两张照片有Quintus的1岁照，以及和哥哥脸贴脸、相亲相爱的同框照。这一年，他开始学走路。

2岁的他理了个西瓜头发型，被张柏芝背着出门，而且已经会喊妈妈了。那时候的他还不懂事，不知道过完2岁生日没多久，张柏芝和谢霆锋便办理了离婚手续，家庭从此不再完整了。

Quintus 3岁时坐在张柏芝的大腿上，随骑着脚踏车的妈妈出去看世界，对一切充满好奇。

4岁的他在妈妈的镜头前是个好动的足球小童，可以玩一整天都不累。

Quintus从1岁到4岁的照片。（艺人IG截图）

5岁的Quintus，手上包着纱布，“受伤了也不哭”，只是静静依偎在张柏芝怀里，被妈妈称赞“学会坚强”。6岁时他一脸笑容，在妈妈怀里撒娇。7岁时样子变得成熟，学会坚持，让张柏芝忍不住说：“一下子长大了。”

Quintus从5岁到7岁的样子。（艺人IG截图）

8岁的Quintus会玩赛车，张柏芝称他是“勇敢挑战自己喜欢事物的小小男子汉”。9岁时他被妈妈亲密地盘在胸前，还被发现有羞涩的一面。10岁时和妈妈大玩服装搞怪秀，把衣服拉上露肚脐拍肚皮。11岁时，Quintus和哥哥又再同框，两人都被张柏芝搂在怀里，妈妈称Quintus为小暖男。

Quintus从8岁到11岁的样子。（艺人IG截图）

最后是Quintus的近照。张柏芝录下刚起床的儿子，整装前既有害羞又带活泼，整装后和生日蛋糕合照，显露静态的帅气，都很可爱。张柏芝祝愿儿子一直快乐率真下去。

通过儿子每个阶段的成长画面，感觉张柏芝都历历在目、牢牢记住，也感受到她对孩子的母爱，让孩子在家庭欠缺完整之下，仍能生活得快乐幸福。