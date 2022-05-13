称“没中国也能成功” 迪士尼行政总裁被骂“忘恩负义”

（综合讯）电影巨头迪士尼公布第二季财政，首席行政总裁查佩克（Bob Chapek）表示“就算没有中国，也不妨碍我们的成功”，此话一出，立即被中国网友骂爆。

中国是全世界第二大电影市场，也是兵家必争之地，不过中国电影审查制度严格，像是漫威电影从去年的《黑寡妇》开始，就已多达五部电影未能成功登陆中国，这次的《奇异博士2：疯狂多元宇宙》（Doctor Strange In The Multiverse Of Madness）至今也未传出在中国定档的消息。

根据综合外电报导，迪士尼公司（Disney）对此似乎也看开了，昨天（5月12日）宣布第二季财政报告时，其首席行政总裁查佩克承认迪士尼在中国发行影片遇到挑战，他向股东们表示：“不管是从商业角度还是政治角度，中国的状况都非常复杂。”

查佩克进一步提到，虽然迪士尼发行的电影在中国遇到了困难，但中国的票房收益低于世界其他地区，像《奇异博士2》没在中国上映，但该片不到一周的时间全球票房也突破了5亿美元（约6.9亿新元），因此即便没有中国市场，并不会阻碍迪士尼整体成功。

一席话成微博热搜

查佩克这席话一出，立即成了微博的热搜，更引发中国舆论的反弹，“迪士尼CEO称没有中国市场也会成功”的话题在昨天下午冲上微博热榜搜，目前仍在前几名。

微博的话题一时间也充斥不少中国网友对他的谩骂，注入“是中国成就了你”、“忘恩负义”、“在中国赚钱的时候怎么不说？”、“中国人没有迪士尼也很快乐”、“某些漫威粉可以停了吧，人家根本看不上我们”等。

外媒指查佩克的话被曲解

查佩克一句“没有中国也能成功”被曲解？

有综合外电媒体报道，查佩克的话被曲解，甚至是断章取义，实际上，他指的是中国给迪士尼的票房分成低，所以即便中国看得人多，迪士尼挣得也没那么多，而且查佩克所说的也是事实。

岂料，查佩克的话却惨遭网友曲解，以及断章取义，有网友点出，查佩克不过是要指出中国票房分成低的事实罢了！

两年来五部漫威电影进不了中国

根据综合外电报导，自《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）之后，迪士尼发行的电影在中国迟迟无法获得审批，像去年它的《黑寡妇》《尚气与十环传奇》《永恒族》（Eternals）《猛毒：血战大屠杀》（Venom：Let There Be Carnage），以及今年的《奇异博士2：疯狂多元宇宙》等，两年来就有五部漫威进不了中国。