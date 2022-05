称“没中国也能成功” 迪士尼行政总裁被骂“忘恩负义”

(综合讯)电影巨头迪士尼公布第二季财政,首席行政总裁查佩克(Bob Chapek)表示“就算没有中国,也不妨碍我们的成功”,此话一出,立即被中国网友骂爆。

中国是全世界第二大电影市场,也是兵家必争之地,不过中国电影审查制度严格,像是漫威电影从去年的《黑寡妇》开始,就已多达五部电影未能成功登陆中国,这次的《奇异博士2:疯狂多元宇宙》(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)至今也未传出在中国定档的消息。

根据综合外电报导,迪士尼公司(Disney)对此似乎也看开了,昨天(5月12日)宣布第二季财政报告时,其首席行政总裁查佩克承认迪士尼在中国发行影片遇到挑战,他向股东们表示:“不管是从商业角度还是政治角度,中国的状况都非常复杂。”

查佩克进一步提到,虽然迪士尼发行的电影在中国遇到了困难,但中国的票房收益低于世界其他地区,像《奇异博士2》没在中国上映,但该片不到一周的时间全球票房也突破了5亿美元(约6.9亿新元),因此即便没有中国市场,并不会阻碍迪士尼整体成功。

一席话成微博热搜

查佩克这席话一出,立即成了微博的热搜,更引发中国舆论的反弹,“迪士尼CEO称没有中国市场也会成功”的话题在昨天下午冲上微博热榜搜,目前仍在前几名。

微博的话题一时间也充斥不少中国网友对他的谩骂,注入“是中国成就了你”、“忘恩负义”、“在中国赚钱的时候怎么不说?”、“中国人没有迪士尼也很快乐”、“某些漫威粉可以停了吧,人家根本看不上我们”等。

外媒指查佩克的话被曲解

查佩克一句“没有中国也能成功”被曲解?

有综合外电媒体报道,查佩克的话被曲解,甚至是断章取义,实际上,他指的是中国给迪士尼的票房分成低,所以即便中国看得人多,迪士尼挣得也没那么多,而且查佩克所说的也是事实。

岂料,查佩克的话却惨遭网友曲解,以及断章取义,有网友点出,查佩克不过是要指出中国票房分成低的事实罢了!

两年来五部漫威电影进不了中国

根据综合外电报导,自《复仇者联盟4:终局之战》(Avengers: Endgame)之后,迪士尼发行的电影在中国迟迟无法获得审批,像去年它的《黑寡妇》《尚气与十环传奇》《永恒族》(Eternals)《猛毒:血战大屠杀》(Venom:Let There Be Carnage),以及今年的《奇异博士2:疯狂多元宇宙》等,两年来就有五部漫威进不了中国。