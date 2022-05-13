马国帅哥许亮宇演黑帮 向昔日老大取经

马来西亚知名帅哥演员许亮宇在马来动作惊悚电影“The Assistant”（暂译《幻影杀手》）演出凶残的黑帮分子，他今天（5月13日）下午接受《联合早报》视频访问时透露，念中学时比较不乖，曾与一群“不安分的人”混在一起，曾被拉去要打架闹事等，他说这次揣摩《幻》中的黑帮角色，就向昔日老大取经，换言之，想起昔日与老大相处的点滴。

许亮宇透露中学时不爱念书，父母比较偏爱学业成绩优秀的弟弟，造成他往外寻找自己的空间，“虽然被叫去打架，不过我不打，我体格大，只是去壮胆而已。我运动好，有什么事，也逃得快。”他与这些人混在一起时，所幸没有人教唆他吸毒。

《幻》讲述扎菲克（Iedil Dzuhrie Alaudin，伊迪尔阿拉乌丁饰）坐冤狱，妻儿不幸遭杀害，他出狱后一心想要复仇，去寻找昔日认识的好友（许亮宇饰），同时也遇到自告奋勇要协助他杀敌的费罗兹（Hairul Azreen，阿兹格林饰）。

《幻影杀手》中，马国演员伊迪尔阿拉乌丁（右二）在监狱中受到欺负。（嘉华提供）

花14小时画背部文身

许亮宇片中一身健壮肌肉，他透露开拍前接受了超过两个月的体格训练，老师包括马国空手道高手，“体格训练一天两次。吃方面也有控制。”据所知，营养师设计了特别餐，一次过把每周五天的食物送到他家。他片中背部有繁杂的文身，他打趣说：“是假的文身，不过也是噩梦，因为得花14小时画上去。画一次可以顶上一到两周。”

片中的打斗拳拳到肉，许亮宇透露都经过排练，所以没受伤。他不介意被打造成武打男星，认为武打戏比片中要性侵一名女性的戏码容易。

许亮宇是马国创作歌手与演员。（档案照）

与艺人女友陈俐杏下周结婚

许亮宇是马国创作歌手与演员。2004年参加Astro新秀大赛，2007年获得马国选秀节目《绝对Superstar》第二届总冠军。电影作品包括郑建国的《英雄无名》（Paskal The Movie）等。他下周将与出身美姐的艺人女友陈俐杏注册结婚。陈俐杏曾到《幻影杀手》探班，结果客串游乐场的一个小角色。

郑建国下个月将到土耳其拍摄新电影，许亮宇也是其中一名演员。被问到会否趁机度蜜月，许亮宇笑笑回应：“也许吧。”他说已告诉片组会多带一个人去。

和好莱坞工作室首次合作

郑建国曾执导惠英红与阿牛的《结婚那件事》等中文片，后来转战马来电影，推出《英雄》（Wira）、《英雄无名》等受欢迎作品，《幻影杀手》更身兼编剧、导演和监制。影片在真实与幻影中呈现了一个悲伤的复仇故事，也加入很多反转的情节，想让电影观众思考“复仇是有意义的吗?”《幻》曾在远东电影节（Udine Far East Film Festival）竞赛。

耗资600万令吉（约190万新元）打造的《幻》是马国的Act 2 Pictures与马国索尼影视娱乐公司携手合作，也是Act 2 Pictures和好莱坞工作室的首次合作。谈到美商的参与，压力是否更大，郑建国说：“索尼的加入让影片更有亮点。”他是透过本地Clover Films董事经理林德的穿针引线而与索尼合作。

四画面被马国电检局灭音

《幻》马国电检局定为18岁以下禁止观看的电影级别，郑建国坦承：“一开始我就对投资商说，要拍18禁的电影。片子出来后，电检局原本还要剪20多处，我一直上诉，最后画面没有被剪到，但是四个画面被灭了音和对白。”本地放映的是国际版——远东电影节的版本，换言之是原汁原味。

谈到是否还计划拍摄中文片，郑建国认为自己进入影坛先拍了8年的中文片，拍马来电影是第4年了，在以马来人为主的市场，有机会还是会继续拍马来片，毕竟现在有不少马来人知道他了。他说没放弃华人的作品，之前也为香港拍了电视剧。

列入NC16的《幻影杀手》5月19日本地公映。