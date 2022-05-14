FMA入围名单公布 小宇和百合花四项入围领跑

（本地讯）由本地音乐评论网站Freshmusic主办，马来西亚TAMA台湾东协造音行动（简称TAMA）协办的第15届Freshmusic Awards（简称FMA），揭晓13个奖项的入围名单，小宇（宋念宇）和百合花以四项入围领跑。

将近900张专辑和EP，七八千首单曲，超过半年的试听评选，终于产出本届入围名单。以四项入围领跑的是台湾创作歌手小宇和台湾乐团百合花。小宇入围年度大跃进、年度十大专辑、年度十大单曲和最佳男演唱人，百合花则入围最佳乐团、最佳男演唱人、年度十大专辑和年度十大单曲。

三项入围的多达11组，包括推出新作的崔健，四年未发片的F.I.R.前主唱詹雯婷，台语摇滚乐团拍谢少年，《声林之王3》的“石虎”王汇筑，首次包揽专辑所有木吉他编曲、谱曲、录音工程的蔡健雅，还有首次发行个人专辑的马念先等。

七组艺人连线公布名单

往年的FMA入围名单是在Freshmusic的社媒平台以图文方式公布，今年的公布形式全面升级，由Freshmusic三位创始人担纲现场直播主持人，并邀请七组艺人连线一起公布名单，包括台湾的柯泯薰、庄鹃瑛（小球）、八十八颗芭乐籽（阿强）；新加坡的插班生；马来西亚的Ryota片山凉太、babychair和Soft Soft Pillow。

柯泯薰不仅为直播盛装，还自制手写卡片增添正式感。她分享十年前还没出道发片时如何得知Freshmusic音乐志，以及对平台乐评褒贬兼具的认同，甚至当年默默许下心愿希望有日能上FMA榜单，因此对于去年拿下年度十大专辑和单曲非常兴奋。

小球上个月遇车祸受伤，正要复原，竟确诊冠病还遇到生理期，身子非常虚弱，但仍力挺FMA。目前在法国和意大利度假的插班生，两名成员陈迪雅和杨佳盈也是义不容辞参与直播，并透露最近除了为别人写歌，也在筹备插班生的新作品。

完整FMA入围名单可上网：freshmusic.sg/2022/05/11/15thfmanominees/查阅，最终成绩将在6月24日以现场直播方式揭晓，到时候将在吉隆坡打造非一般的颁奖模式，详情可留意Freshmusic的社媒平台。