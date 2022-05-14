曾在本地拍剧中国影后 新片惊传“换脸消失” 惹封杀疑云

（北京讯）90年代曾来新拍剧的53岁中国资深女星许晴，曾演过2000年版《笑傲江湖》任盈盈，凭精湛演技夺下百花奖影后头衔，后来在综艺节目《花儿与少年》登场，和彭于晏曾传13岁差姐弟恋绯闻。她演出的电影《青面修罗》近日在各大串流平台上线，却被网民发现演出角色遭到换脸，引发被封杀揣测。

据电影2018年释出的宣传预告，许晴在《青》中扮演“花夫人”，电影13日在各平台播出，网民惊觉片中花夫人不像许晴，被AI换脸，名字在电影官方微博、海报都消失。

对此她的工作室回应：“Summer无事，防疫抗疫，多保重哟。”发文同时上传一段视频，只见一名黑色中长发女性，穿着白色短袖上衣和牛仔裤，在家中客厅走来走去，不过全程没有露出正脸。

网民疑惑留言“不露正脸是怕又给换脸吗”“就我一个人在等许晴回头吗”“不露脸我怎么知道是不是许晴啊，在这风口浪尖上的，不得不让人多想”。视频再掀议论，登上微博热搜。粉丝则留言相挺“我还要感谢这个热搜喔，把失踪人口炸出来了”“姐姐也要多保重”。

许晴过往的绯闻也因此电影换脸事件被挖出，她曾被网民疯传文章影射，和中国银行行长王雪冰传婚外恋，男方曾因受贿罪入狱12年，已经出狱。对此她2014年接受专访时曾公开否认传闻，表示双方只是朋友关系，并称对方出狱后曾透过朋友联系过她。

许晴在90年代初以学生身分，在官方安排下，被派到新加坡拍戏，一年半间拍过许晴拍了《金牌师爷》《疯蝶》《烈火情人》等剧。