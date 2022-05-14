不只追访老鼠屋 “拼命”主持人还得直击自渎男扫除蟑螂巢

香港TVB电视节目《东张西望》以追访城市热门话题为主，其中的“蟑螂屋”“自瀆阿伯”“咸湿阿伯”等更於节目后播出后得到不少人讨论。日前，节目报道“老鼠屋”，主持人利颖怡追访屋主时，被对方用手推车攻击，并用手肘袭击，引发更多话题。

《东》近年很受观众欢迎，收视不时高于戏剧，相信和众主持人冒险搏命采访有关。

主持人的拼命事迹一箩筐，包括：

今年3月和去年10月，利颖怡和主持人同事林希灵分别接获有“蟑螂屋”的通报，到场采访，甚至亲手大扫除。

今年1月，某邻里公园出现怪阿伯自渎，主持人吴幸美到了现场，亲眼看到一名阿伯在自渎。她无惧地冲上前访问：“你是不是在做不雅动作”“知不知道犯法了”，当下制止了对方的行径。

也是1月，主持人梁敏巧在严峻疫情中访问嫖客，得知有人称自己嫖妓十年从来不戴口罩。这个访问虽无生命危险，但作为一名女主持人，在疫情中访问嫖客显然必须克服不小的心理压力。

去年5月，传出有好色阿伯公然性骚扰事件，节目组到场追访时，有女性工作人员被阿伯“问价”。

利颖怡去年4月采访“苦妈街头寻子”，在走进一间地产店访问时，被店里男人拿着一把水果刀，指向她和导演的腹部，拍打桌子赶他们出去。

也是去年，当疫情爆发最高峰时，主持人何沛珈访问一名曾光顾多人确诊过的粥店的老伯伯，被形容为“冒染疫危险做街坊”。

两年前，节目组在疫情阴霾下，发现疑似来自中国大陆的流鶯戴上口罩，继续徘徊街上招客，记者现场采访发现卫生情况恶劣，可能成为播毒温床。

3年前，传出深水埗有平价发廊由打扮性感的中年女子担任发型师，有传她们理发之余，还会暗中提供色情按摩服务，节目组便假扮顾客现场偷拍。

2017年，利颖怡追访一名喂沟渠老鼠的妇人，妇人边喂主持人边访。利颖怡事后说，访问结束后她的衣服洗了3次。