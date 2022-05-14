新台合作灵异剧《味尽缘》 艺人通宵拍摄遇怪事

本地制作公司昭玮电影公司所打造的5集中文迷你剧《味尽缘》昨午（5月13日）在York Hotel举行记者见面会，总监制邱金海和主要演员郑人硕、李博翔、莫允雯、芳榕、胡佳嬑、刘谦益出席宣传新剧。《味尽缘》讲述一位年轻厨师和一名饿魂之间的凄美爱情故事。 这也是首部以中元节为主轴故事的剧集，剧情结合跨东南亚文化的中元节与1970年代的新加坡黑帮，并融合了浪漫、戏剧和幻想的元素。

剧组开始拍摄近半个月，目前已完成大部分本地拍摄，并拟于下周到峇淡岛取景拍摄70年代的场景。邱金海表示，看着自己两年前所创造的角色活灵活现地被展现出来，感到非常满意，亦夸奖演员们和制作团队的努力。

《味尽缘》虽主要讲述角色间的各种情感故事，但也融合了灵异的元素，拍摄场景和氛围难免让人有些毛骨悚然。李博翔和莫允雯在记者会上分享前晚拍摄时所发生的奇妙事件，表示虽然之前通宵拍摄的场景不少，但当晚所有拍摄人员的感受都有所不同，李博翔指自己在拍摄途中突然干呕，脸和脖子上也无故起了红疹，莫允雯则莫名觉得身体不舒服。李博翔猜测或许是因为在庙里拍摄大型普度场面，“应该会有好兄弟好奇来看看”。

刘谦益戏里戏外戴护身符

本地老戏骨刘谦益也在记者会上，分享亲身经历的奇妙事件。

“大概30年前，我的二女儿从厨房走出来告诉我她在窗口看到一个人，长头发，没有五官，浮上来一下又沉下去了。我们家住22楼，以前是坟场，所以我是相信灵异事件的。”

刘谦益在剧中饰演非常迷信的老板，身上带有护身符。戏外谦益大哥本来不用护身符，但自从今年正月发生一场意外后，他就去请了护身符。谈起当时事发经过，谦益大哥在吊丧回家后，在家里的厕所门口摔了很重的一跤，脸上缝了20多针，“我没有晕，地板也没有滑，有点邪门。我不是迷信，我是活到这把年纪，经历了很多奇妙的事情。”

李博翔熟悉本地文化

李博翔不是第一次参与本地作品，对于本土文化已相当熟悉，还能充当莫允雯的“翻译”。采访中，李博翔兴奋地重现情景：“有时候工作人员说‘makan makan’，Christina（莫允雯）会说‘什么意思’，我就要跟她解释是要吃饭了”。

聊到感情戏，李博翔爆料莫允雯因为在美国长大，性格较奔放，遇到吻戏时直呼：“Just do it (直接来），我不介意的!”，杀李博翔个措手不及，也因此碰撞出了火花。

莫允雯：应尊敬“灵魂”

台湾演员莫允雯扮演为情所困，流连人间50年的女鬼素莲，也是剧集中唯一横跨两个年代的演员。莫允雯初次到新加坡拍戏，直言：“一开始还是有很多的不习惯，比如天气、文化等等”。但是，幸亏有马来西亚籍台湾艺人李博翔的帮助。

说到“鬼魂”，人们的既定印象免不了是“恐怖”、“惊悚”，莫允雯却有自己的见解。她认为不论相不相信灵异，都应该保持尊敬，不应该妖魔化这些跟我们在不同世界的“灵魂”。

郑人硕是灵异戏常客

早前在马来西亚拍摄电影《五月雪》的郑人硕，于昨早抵新，参加记者会并准备接下来前往峇淡岛拍摄。

初次到新加坡拍戏，郑人硕认为新加坡是个非常多元化的国家，大家的语言能力都非常强。选择参与这部剧的原因，除了想要与海外团队和演员合作学习外，他也认为这部剧题材新颖，角色重感情不容易诠释，且难得有跨越年代久远的角色。

谈到灵异事件，郑人硕其实演过不少灵异相关的戏，对未知的存在都抱持开放的态度，“天地万物有一个自然法则存在”。