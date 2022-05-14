遇车祸无大碍 洪俊扬庆幸妻女不在场

开车遇车祸，本地歌手洪俊扬庆幸妻女不在场。

洪俊扬昨天（5月13日）在IG限时动态分享了一段自己在公路上的遇险记，原来他开车时不慎被车子从侧边撞上，后座乘客车门被撞毁。洪俊扬在贴文中表示自己无大碍，当时只有他单独在车上，更让他感到庆幸的是正在怀第二胎的妻子杜蕙甹和5岁女儿Azalea不在场，也庆幸“能继续前进”。

与此同时，他也呼吁大家小心开车，时刻注意安全。

《新明日报》记者今早联络上洪俊扬，他说由于车祸事件正在调查中，许多细节他不方便透露。

洪俊扬的妻子杜蕙甹3月宣布怀孕三个多月的喜讯，她之前已经将近一个月没有更新社交媒体，她说，怀孕初期几乎卧床不起，当症状减轻后，家里的帮佣、女儿和丈夫先后确诊冠病。

洪俊扬接受本地媒体访问时说，妻子怀孕初期经常头晕头痛、想吐、没有胃口、胃胀气等，大半时间得卧床休息，“她真的很辛苦。”

限制女儿不看太多电视

洪俊扬日前与好友林俊杰作客李铭顺主持的《阿顺有煮意》，节目中聊及教育孩子，洪俊扬说， 会限制女儿一天内不能看太多电视。

此外，洪俊扬、林俊杰和李铭顺在节目中也分享了在中国和台湾发展演艺事业的游子心声，洪俊扬说，“到台湾发展时，我已经结婚了，那时我要懂得习惯独孤。”

后来，洪俊扬未能圆梦当歌手，就回来新加坡转战幕后。