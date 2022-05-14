微博无预警“暴露明星位置” 让谁尴尬露馅谁特显真诚？

拥有众多明星用户的中国社交媒体平台微博，上月底突然在评论区显示账号IP，瞬间曝光了账号所在地，结果网民发现，有些明星本人和账号竟然是分离的，也就说他们的微博基本上是由工作室或者公司员工代发，最先被发现的明星正是杨洋。

杨洋最近多部新剧在播，微博宣传很是活跃，前段时间还搞了个跟粉丝留言互动的活动，结果没想到由杨洋账号发布的评论IP竟然显示在北京，而杨洋之前才公告他在苏州。

王一博也被发现部分微博由员工代发。他稍早前回复韩红，IP地址显示在北京，可他本人当时正在外地拍戏。

赵露思在深圳拍戏，账号IP却显示在天津和上海，应该是有两个工作人员一起为营造“可爱”的人设。

更尴尬的是周深，被发现一口气换了三个地方，很大概率也是工作人员代发。

当然，有人被发现留言由员工代发，也有人被发现亲自操作。

杨紫3月底发布了新剧《余生》收官留念微博，本人还在评论区留言鼓励粉丝，留言IP显示在浙江，当时她正在该省横店拍戏。网民还提到，她和导演的互动、给朋友的生日祝福，全都是和她本人的行程对应。

迪丽热巴最近正在四川拍戏，但同时又要宣传另一部新剧，根据网民搜集的账号留言，发现她账号的IP地址基本都显示“来自四川”。

肖战也被发现是难得本人经营账号的明星，连剧集宣传都是亲身上阵。

同样的，陈晓在上海隔离，评论的IP就显示上海。

新浪当天开放IP归属地功能，有网民表示不能理解原因。后来发现明星们因为此事而陷入尴尬，不禁感慨，本人使用微博互动留言明明是很正常的一件事，可就因为某些明星做不到，才显得其他明星格外真诚。

当粉丝发现，是明星的公司员工披着明星的“皮”和粉丝亲密互动，让粉丝以为得到自家偶像留言而欢欣鼓舞，最后发现真相真是情何以堪。

网民忍不住嘲讽，吐槽现在演员连人设都不用自己维护了，都是员工代劳，未来换脸技术发达了，那演戏都不用自己上了。