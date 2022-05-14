S妈再评两女婿 具俊晔暂别妻子嗨到纽约 汪小菲这点没做留遗憾

大S 2月8日和韩星具俊晔（Koo Jun-yup）再婚，具俊晔一个月后飞到台北隔离见爱妻，展开新婚生活。他在台湾停留2个月后暂别新婚的大S，日前飞往美国纽约工作，他今天（14日）在IG限时动态贴出在夜店刷碟视频，他拿着麦克风引导台下观众跟着唱，全场粉丝嗨翻跟着跳，52岁宝刀未老。

具俊晔虽然人不在韩国，但持续推出韩语歌曲。他今天凌晨在社媒宣传新创作，收录在韩国最大的电子音乐节“World DJ Festival”专辑。

具俊烨4月时以艺名DJ Koo在台北夜店刷碟，是他成为台湾女婿后第一次的公开演出。据业界人士透露，他当时的DJ秀只收友情价2万3000新元，平时在大型音乐节的演出价码为120分钟14万新元起跳；夜店演出价码则是120分钟2万8000新元起跳。

他接下来要准备韩国的艺术作品展，已确定无法参与詹仁雄的台湾综艺节目《原子少年》录制，未来不排除其他模式的合作。此外，他也希望把国际级的电音带进台湾的流行音乐市场，目前手上有许多音乐专案正在进行中，还无法确定几时回台。

先前S妈因不满大S再婚没有告知自己，一度与大S陷入冷战，但后来态度已明显放软，称女婿“应该有及格”。日前母亲节，两人还一同过节、具俊晔更送给S妈一束花。

S妈说，具俊晔除了客气有礼貌，也会对自己敬酒，非常有规矩。至于是否有因此对具俊晔观感更好，S妈仅说：“我不重要，只要他能让我女儿快乐，我就快乐，他又不是我老公。”

S妈又说对具俊晔还在“观察中”，一切要等到具俊晔从纽约回来再说，没有直接肯定他。从大S再婚后被认为容光焕发、年轻10岁，S妈笑称具俊晔“应该是有及格啦”。

谈及前女婿汪小菲今年母亲节是否有给自己送祝福，S妈则感叹：“这次没有，遗憾。”言谈之间显露对汪小菲仍有情份在。S妈上回已评价过前后任女婿，这回仍显露感情有不同，S妈直言：“我和小菲认识十几年，那不一样。”网民赞她说话情商高。

汪小菲早前深夜开直播，苦诉经营连锁餐馆“麻六记”的艰辛，说两个月前生意非常火爆，现场一桌难求，岂料最新一波疫情来袭，上海封城隔离，其他地区也实施只能外带、无法内用的政策，所以生意大受影响。虽然已经坚持了一个多月，但汪小菲哽咽透露如果下个月还无法恢复正常营运，恐怕会面临破产，他不愿砸下去的钱就此泡汤，每天都开直播带货。

他的言论引发外界热议，事后他又郑重澄清：“现在麻六记线上的销售和外卖已经远远超过线下店的营收，我们是一个食品公司并不仅是一个线下连锁店。我们的成功是有目共睹的，我们会更努力。”