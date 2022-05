Hub都会台(星和Ch111/825) 晚上10.00

黑帮组织头目张世出(金来沅饰)在反拆迁的游行示威中结识为人刚毅的律师金素贤(元真儿饰),答应她改邪归正做好人。张世出在巴士事故中,奋不顾身地救出全车的乘客,被人们称为“木浦英雄”,进而成为国会议员。一心一意为民服务的张世出支持率日益高涨,竞选对手崔万秀(崔贵华饰)为扳倒他,与黑帮头目赵光春(陈善圭饰)联手策划了一场阴谋。

8频道 晚上7.00

淑云找借口拆散芷琳与彦钧,阻止彦钧跟新民父子相认的机会。冠廷和秋仪结束应酬,得知汉声身体不适,急忙将汉声送医。冠廷失约,害欣蓉在餐厅等到打烊。

U频道 晚上7.00

来自中国各地的30组顶尖杂技精英,将通过四大赛程比拼,跨界融合多元新潮元素,经历多种主题风格的演绎考验,对决争夺“2022年度技惊四座金牌杂技秀”,以及线下杂技驻场大秀的A角之位。

怪兽与它们的产地 Fantastic Beasts And Where To Find Them