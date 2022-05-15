国王万岁：木浦英雄 Long Live The King

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

黑帮组织头目张世出（金来沅饰）在反拆迁的游行示威中结识为人刚毅的律师金素贤（元真儿饰），答应她改邪归正做好人。张世出在巴士事故中，奋不顾身地救出全车的乘客，被人们称为“木浦英雄”，进而成为国会议员。一心一意为民服务的张世出支持率日益高涨，竞选对手崔万秀（崔贵华饰）为扳倒他，与黑帮头目赵光春（陈善圭饰）联手策划了一场阴谋。

金家好媳妇

８频道 晚上7.00

淑云找借口拆散芷琳与彦钧，阻止彦钧跟新民父子相认的机会。冠廷和秋仪结束应酬，得知汉声身体不适，急忙将汉声送医。冠廷失约，害欣蓉在餐厅等到打烊。

技惊四座

Ｕ频道 晚上7.00

来自中国各地的30组顶尖杂技精英，将通过四大赛程比拼，跨界融合多元新潮元素，经历多种主题风格的演绎考验，对决争夺“2022年度技惊四座金牌杂技秀”，以及线下杂技驻场大秀的A角之位。

怪兽与它们的产地 Fantastic Beasts And Where To Find Them

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上7.50

魔法世界的紧张情势升高，奇兽学家纽特（Eddie Redmayne饰）到纽约带怪兽同行，孰料怪兽乱跑惹事，他抓怪兽时遭追捕，必须力斗危险黑巫师（Johnny Depp饰）……