老公隐瞒家暴婚史 华原朋美坦承被骗婚

日本歌姬华原朋美去年生日时开心秀出钻戒，宣布与经纪人男友大野友洋结婚喜讯。但结婚不到一年，却被爆出大野友洋曾离过婚、与前妻有3个孩子。对此，华原朋美13日透过视频承认被老公骗婚：“如果我早知道他离过婚有3个孩子，我就不会结婚了。”

《周刊文春》披露，大野友洋与小他7岁的前妻育有3个孩子，两人之间有争执时男方会对女方的脸部或头部动粗。大野曾借出轨行径而逼迫女方与他离婚，但与小三分手后，又回头与女方复合。再婚后大野前往东京发展事业，两人处于分居状态，于2018年4月申请离婚。

华原朋美去年8月晒出婚戒宣布婚讯。（图/互联网）

对此，华原朋美主动联系日媒表示：“我老公没有小孩，也没有结过婚，麻烦你们去调查吧。”但事隔几日情况却大逆转，华原朋美拍摄视频说老公否认曾结过婚、离婚、有过孩子，“如果他真的有3个小孩，我不会结婚，因为我也有可爱的孩子。”她还透露，老公曾经给她看过户籍证明自己所说的，没想到会被骗。她还说平常在工作方面老公也有许多事隐瞒她。

至于家暴的部分，华原朋美也指出报道是真的：“他说前妻一喝酒就会发狂所以打过她”、“不这么做她（前妻）不会懂”。但华原朋美强调，自己从未被大野家暴过。她表示目前已委托律师与老公协商，会不会走到离婚，她仍未有头绪。

华原朋美的情侣相当坎坷，18岁时与小室哲哉传出师徒恋，恋情结束后屡传酗酒嗑药、自杀等新闻，人气大受影响。后来她与安藤陽彥交往，遭男方家暴导致右耳听觉受影响。之后她与圈外人交往，却被爆出是第三者。2019年5月她宣布未婚怀孕，没有公开孩子父亲的身份。2021年8月，47岁的她宣布与经纪人大野友洋结婚，如今却传出被骗婚的消息。