松绑后首场戏剧见面会 艺人与逾2200观众欢聚

本地方言剧《亲家，冤家做头家》昨午（5月14日）在Heartbeat@Bedok举行见面会，国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪、监制郑各评、主演陈澍城、李南星、 陈丽贞、洪慧芳、郭坤耀、陈楚寰、林茹萍、歌手许庆锐、罗翊绮和曾詠恒出席宣传戏剧，与观众见面玩游戏。

疫情后举办首场电视剧见面会，根据主办方的统计，吸引了超过2200位观众到场支持，与许久未见的演员们交流。

现场观众热情高涨，许多人一大早就开始排队入场，坐位在活动开始前就被填满，无法进入会场的观众，聚在围栏外或站在二楼往下观看见面会的进行。

台上玩游戏 歌手献唱方言歌

见面会除了请观众上台与演员玩游戏赢奖品，也请来数位歌手演唱中文和方言歌曲。其中许庆锐和陈楚寰合唱《亲》插曲《有你来作伴》，林茹萍和陈澍城大哥合唱《望春风》，罗翊绮演唱新加坡代表歌曲《细水长流》、《我问天》。最后，历时近2小时的见面会在曾詠恒演唱《爱情陷阱》和《朋友》后结束。

陈杰豪政务部长出席

见面会也特别邀请陈杰豪政务部长出席活动，陈杰豪表示，《亲》是一部为新加坡年长者量身定做的戏剧，希望透过长辈们熟悉的方言，让他们更加了解政府政策，并且传达社会重要信息。

陈澍城挑战福建话

许久未见现场观众，陈澍城笑言：“现场的观众跟我的年龄很接近，所以很有亲切感，很高兴可以在周末相约”。人潮汹涌的现场让他感到庆幸：“这就表示大家都很健康”。

身为潮州人的陈澍城这次突破自己挑战福建话，虽然不容易，但他觉得可以通过方言剧来拉近与年长观众的距离非常开心。

面临方言剧转配华语的挑战，陈澍城说：“当然很难，比我们演戏还难！”他解释演戏时可以现场发挥，配音则要求演员根据当时的嘴形、情绪、速度，完成声音表达。

虽然辛苦，但是由演员亲自配音将让观众产生亲切感。

完整报道，请翻阅2022年5月15日的《新明日报》。

现场观众热情高涨。（照片由新传媒提供）

场面两年未见 李南星：好震撼

李南星在《亲》中饰演“万事通”，对于各个政策都了如指掌，尤其是政府发放的优惠券。他说：“我很幸运可以得到很多这方面的知识，自己也提高了意识。”

能够到现场与观众互动，李南星非常雀跃，“隔了两年多见到观众，感觉很震撼，好像疫情已经过去了。”

对于即将播出的华语版《亲》，李南星表示配音过程一点都不简单，由于华语与福建方言在词汇表达上有很大的出入，二者之间很难达到平衡，华语版本便省去了一些台词。

郭坤耀粉丝到场为他庆生

自《才华》后首次参与大型见面会的郭坤耀，看到现场的气氛后感到非常惊讶，他说：“真的来了很多人！因为我之前都没什么去过见面会，这次看到很多观众和粉丝过来支持，觉得很温馨”。

阔别两年首次参与见面会刚好落在坤耀生日同一天，粉丝们贴心到现场送蛋糕帮他庆生，“没想到他们会送蛋糕，很感恩他们一直以来的支持。”

首次挑战方言剧，郭坤耀认为方言剧有特色，较贴近于生活。坤耀虽然年纪轻轻，方言却讲得流利，受到亲戚和街坊的肯定，“姑姑阿姨没想到我会讲福建话，走在街上也有人告诉我讲得不错”。

华语版《亲家，冤家做头家》将在6月13日起，每逢星期一至五晚上7点30分在八频道播出。

完整报道，请翻阅2022年5月15日的《新明日报》。