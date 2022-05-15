时隔五年 郭妃丽复出拍戏

被视为最被期待复出拍戏的女星，五年后重出江湖，阿姐郭妃丽将接拍郑各评监制的新剧《灵探》！

郭妃丽在苏有朋版《倚天屠龙记》里的“殷素素”以及《东游记》中的“牡丹仙子”形象，让人留下深刻印象。她如今仍保有美丽容颜，距离上一部主演的戏大概已有五年。但据悉，她正悄悄准备复出，将接拍郑各评监制的灵异剧《灵探》！

妃丽接受《新明日报》访问时，证实了复出的消息。在她印象中，上一部电视剧是2017年与阿哥李南星携手合作的《爱不迟疑》。

尽管近年来没有新作品，1972年8月出生，年近50岁的妃丽靓丽依旧。她在社媒上上载的照片总是神采飞扬，星味十足，无怪会成为网友心中最期待复出的本地女星。

“我很感恩，那么多年，观众还是记得我。”妃丽清甜的声音自电话那一端响起：“其实我还是非常怀念拍戏的。演员这行业很奇怪，以前接戏接得频密，就很想休息，但休息久了，又想过过拍戏的瘾！”

尤其是当她与昔日圈内好友聚会，听他们提起拍摄情景与剧情时口沫横飞，她内心演戏的热情更被“激活”。

想挑战演反派

妃丽在《灵探》剧中饰演一名“富婆”，角色个性善良、深爱老公，剧情来到后面却有始料不及的转折变化。

名嘴主持郭亮将剧中饰演妃丽的老公，妃丽笑说，之前曾在大型综艺节目与郭亮打过照面，下星期开始拍摄，她认为演戏细胞一被激活，不担心难适应。

来到现在这个阶段，妃丽会否乐意挑战更具颠覆性角色，记者举例大火的韩国狗血剧《Penthouse》。

“《Penthouse》？我会非常期待！剧中那个反派女主角（金素妍）的角色非常有挑战性！（不担心破坏形象？）当演员不应该有这些约束，像好莱坞演员是什么角色都敢演的。”

演绎丑妇？像《丑女大翻身》，妃丽也演过“刀疤女”，至于老化自己变身“皱金桔”，她说：“如果整部戏都得作特效老妆，恐怕很伤皮肤，这就必须考虑。”

妃丽期待回电视台一解戏瘾，若再受邀成为电视台合约演员，妃丽会否考虑？

她原本说“什么事都有可能”，但顿一顿之后，经常得随夫婿到处飞的妃丽认为，还是以部头约形式合作比较舒服。

完整报道，请翻阅2022年5月15日的《新明日报》。

郭妃丽与李南星合作《爱不迟疑》 。（档案照）

6月请假陪夫婿飞澳洲

“这部《灵探》会拍到8月多，6月多我将向电视台请假，因为要陪老公再飞澳大利亚。”

疫情期间，她与枕边人也持续往澳洲飞，去年圣诞节就在澳洲度过，她享受当地的大自然景致，观赏黄昏日落、很惬意，随时吸取大自然带来的灵气。

“我们还开车一路到黄金海岸，去年防疫程序已简化，做PCR的次数，比较冠病来袭的初期，次数减少许多。”

尽管五年未拍戏，但妃丽认为一旦热身，熟记剧本对白根本不是问题。

拍接吻激情戏 会向老公报备

不少网友赞叹妃丽多年来驻颜有术，身段窈窕轮廓清丽，岁月似乎不曾偷走阿姐美丽的容颜，问起美丽秘诀，妃丽说：“这是身为演员的自我要求，保养不是一天两天的事，必须长久学习爱惜自己，并下定决心持续保养，像健身与注重饮食，由里到外，还有，人只要活得快乐，那股神采自然因内心散发出来。”

复出拍戏，若拍的是接吻、激情戏，需向另一半报备吗？

“我会交代，这是对另一半的尊重。”妃丽笑说，她不排斥拍接吻亲热戏，“当然，太夸张的就不行。”