历届冠军歌曲大PK《小幸运》夺U选1000“王中王”

9首“U选1000”冠军歌曲大PK，田馥甄《小幸运》夺“王中王”！

第10届“U选1000”本月6日拉下帷幕之后，电台UFM100.3接着举办的“王中王”票选活动上周开跑，让听众选出10年冠军歌曲之王。投票活动上周一（9日）开始，截至13日，共吸引约3000名听众参与，成绩于今天（5月16日）UFM100.3早班节目揭晓。

曾连续两年夺得“U选1000”冠军歌曲的《小幸运》，一开始就领先票数，最后以22.72%称王。这首歌曲是2015年台湾电影《我的少女时代》的主题曲，随着电影大受欢迎，《小幸运》红遍大街小巷，更连续于2016年和2017年成为“U选1000”的冠军歌曲，足见魅力。

在“王中王”排行榜上位居第二的同样是电影歌曲，由卢广仲演唱的《刻在我心底的名字》是台湾电影《刻在你心底的名字》的主题曲，以17.32％票数排在《小幸运》之后。至于第三名，则是本地天后陈洁仪的《家》。

“U选1000”王中王排行榜