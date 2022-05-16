大爆娱乐圈黑暗面 昔日花旦刘锦玲后悔入行

（综合讯）香港昔日当家花旦刘锦玲，2006年拍完《法证先锋》后就淡出演艺圈，近年定居美国的她不时会通过社媒分享近况。近日她有感而发曝光圈中暗黑内幕，直言若要她重新选择一次，她不会当演员。

现年55岁的刘锦玲透露自己最近看到张曼玉很久以前的访问，“有人问她若可重新再选择一次，她是否仍会做演员，她说会”，这让刘锦玲也思考起这个问题，不过她的答案是不会。

她进一步透露原因，“这行业当中不少共事过的人和媒体，都为利益而不择手段，笑里藏刀，令我心寒。另外，某些拍摄及演绎手法实在的烂，最难接受是造作夸张缺乏内涵的表演，令人反感厌烦。”

网民看了留言说：“其实任何领域都会有为了利益而不择手段的人，娱乐圈只是更浮华一些。”她回应：“是的，虚浮的人、事或物在哪里都有，但作为无后台的演员，相信经历过的演员们也理解当中的无奈。喜欢表演的本质但不喜欢行业虚浮的氛围，但不受媒体抹黑新闻影响的观众是可贵的。”

刘锦玲1990年代加入亚洲电视，刚出道就在剧集《法本无情》演女主角，之后也在不少电视剧担任要角，被捧为当家花旦。后来约满她跳槽无线电视，在1997年版的TVB剧《天龙八部》饰演阿朱一角爆红，成为她的代表作之一。不过她在当红之际爆出遭迷奸拍裸照勒索，之后更传出改行卖保险，被形容过着惨淡生活，即使她多次发声辟谣，仍深受其扰。

其实没拍戏后，她重返校园念书，完成美国旧金山州立大学学士学位，主修社会学及心理辅导，去年更取得社会工作硕士学位，而她也澄清自己过得很好，更不断强调“刘锦玲没有被迷奸勒索，也从来没有走出来承认被迷奸等事”，言语满是无奈。