5对A-Lin演唱会门票送读者

台湾歌手A-Lin黄丽玲5月28日（星期六）将在新加坡室内体育馆举行“A-Link with Passengers”演唱会，成为本地现场演出条例放宽后，站上室内体育馆大舞台的第一人。刚推出新专辑“Link”的A-Lin，届时除了演唱歌迷熟悉的经典歌曲，也将送上新歌。

A-Lin上一回来新开唱是2019年5月，她说：“太久没有跟新加坡的朋友见面了，很期待，很兴奋。新加坡的歌迷会跟着旋律一起动起来、唱起来、跳起来，很棒、很热情，我很喜欢那种气氛。”

演唱会取名“A-Link with Passengers”，A-Lin解释，上一次的世界巡演主题是“Passenger旅·课”，而该巡演因为冠病疫情被迫喊卡，没能来到新加坡，这次终于可以来新开唱，于是结合“Passenger旅·课”的内容和新专辑“Link”的歌曲，送给狮城粉丝。

《联合早报》、zaobao.sg和UFM100.3是这次演唱会的指定宣传媒体。

主办单位送出5对A-Lin演唱会入门票给华文媒体集团读者俱乐部会员，每张价值232元（含行政费）。只要上网：bit.ly/zba-lincontest，或扫描右边的QR码，填妥表格，就有机会赢取门票。活动截止时间是5月20日（星期五）晚上11时，读者俱乐部将于5月23日通过电邮通知得奖者。