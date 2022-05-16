陈伟联：喜欢现在的普通生活

（本地讯）最新一期的《优1周》封面人物是本地视障歌手陈伟联，40岁的他今年进入人生新阶段，不仅完成了婚礼，还开始了执教人生。对于现在的人生，陈伟联还挺满意的，他说：“喜欢现在的普通生活，I am quite happy！”

其他精彩内容有：中国歌手丁当的访问；介绍首届《绝对SuperStar》成员们的现况；新登场的“明星老板”系列将和大家一起去了解“广东歌后”关雪儿的创业经验；介绍新韩剧《由零开始爱上你》、美剧“The Staircase”以及纪录片系列“Our Great National Parks”；在“重游新山趴趴走”系列4，带大家到邻国新山年轻人最爱到访的去处——Mount Austin；家居和读者一起参观UFM100.3 DJ张承尧的家；旅游则是到韩国的后花园——济州岛一游。

第858期《优1周》在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买，或上bit.ly/uwsub订阅。

《优1周》21周年活动

《优1周》5月份庆祝创刊21周年，凡到指定地点购买一本最新的《优1周》（第858期）和一份《新明日报》，就可获得一瓶600毫升补充装，价值$3.95的Eversoft抗菌沐浴露。指定地点如下 :

－Blk 823A Tampines St 81 临时摊位

－Blk 848 Yishun St 81 临时摊位

－Blk 115 Bukit Merah View 临时摊位

－Blk 135 Jurong East St 13 临时摊位（下午4时以后）

－Whizz @ 221 Boon Lay Place #01-114

赠品有限，送完为止。随着冠病疫情的不断变化，以上地点可能有所更改。