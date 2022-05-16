收视平平《双生陌生人》被删5集 马德钟：冷暖自知！

（香港讯）艺人马德钟和汤洛雯主演的TVB剧《双生陌生人》开播首周失利，收视13.5点（观众人数近88万），暂时是TVB今年剧集首周最差成绩。前晚TVB官网突然宣布有特别新节目调动，剧集由原本的25集浓缩至20集。5月27日大结局后，25集的版本在myTV SUPER上架。

紧接《双》剧在5月30日播出的剧集，据知很可能是由谭俊彦、龚嘉欣及陈山聪主演的新剧《十八年后的终极告白2.0》。

据TVB内部消息透露，《十》原本是未定播出日期的“压轴剧”，可是ViuTV将推出由刘心悠和郭羡妮主演的《冥冥之中》，鉴于两年前《十》剧第一季大结局在跨平台收视达29.7点的佳绩，因此临时安排《十》剧提前播出争收视，宣传片已于前晚播出。但也有消息指，因剧集跟中国平台同步播出，因此须经有关部门审批，播出期或存变数。

《双》剧删5集已成事实，有网民为此感到可惜，认为浪费了一班演员心血。在剧中一人分演两角的马德钟表示：“如人饮水冷暖自知啦！”对于收视低，他依然自信地说：“人生总有高低，不过剧还没播完，不能够太早下定论的！我觉得公司一定做了好的安排，浓缩后剧情会更紧凑，不知道迟些会不会再剪个电影版出来呢？”

汤洛雯则说：“其实我们（演员）很少理后期制作，只知道是节目调动，拍摄时尽了力就OK了。（会否感到失望？）失望倒不会，很多时候我们都是多拍了再剪的。”

监制林志华直言会负全责：“吸取经验，下次做得更好。”他不忘鼓励工作伙伴：“世事岂能尽人意，但求无愧于心。”